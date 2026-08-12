Ποιος είναι ο «κανόνας του 115%» στα κλιματιστικά

Πώς θα επιλέξετε το σωστό μέγεθος κλιματιστικού για να μην σπαταλάτε ενέργεια και χρήματα;

Στη σύγχρονη μελέτη συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (HVAC), η επιλογή της κατάλληλης μονάδας δεν βασίζεται απλώς στα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού, αλλά και σε εξειδικευμένους υπολογισμούς φορτίου.

Ο λεγόμενος «κανόνας του 115%» αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ υψηλής απόδοσης, σωστής διαχείρισης της υγρασίας και εξοικονόμησης ενέργειας, «προλαβαίνοντας» την αγορά υπερβολικά μεγάλων κλιματιστικών. Όταν έρχεται η ώρα αντικατάστασης του κλιματιστικού, η επιλογή της σωστής ισχύος είναι καθοριστική.

Πώς θα επιλέξετε το σωστό κλιματιστικό

Η διαδικασία ξεκινά με τον υπολογισμό του ψυκτικού φορτίου του σπιτιού (βάσει του προτύπου ACCA Manual J), το οποίο μετρά την ποσότητα θερμότητας που πρέπει να αφαιρέσει το σύστημα κατά τις πιο θερμές μέρες του έτους. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη το κλίμα, τη μόνωση, τα κουφώματα, τις διαρροές αέρα και την εσωτερική υγρασία.

Εδώ παρεμβαίνει ο κανόνας του 115% , που ορίζει ότι η ονομαστική ψυκτική ισχύς της μονάδαςδεν πρέπει να υπερβαίνει το 115% του υπολογισμένου αισθητού ψυκτικού φορτίου.

Με απλά λόγια, το κλιματιστικό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερης ισχύος από όση πραγματικά χρειάζεται ο χώρος.

Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο περιορισμός;

Η λογική πίσω από τον κανόνα βασίζεται στην πραγματική λειτουργία του συστήματος και την ενεργειακή απόδοση:

Αποφυγή «σύντομων κύκλων» λειτουργίας (Short-cycling): Ένα υπερβολικά μεγάλο κλιματιστικό ψύχει τον χώρο πολύ γρήγορα και απενεργοποιείται πριν προλάβει να αφαιρέσει την απαραίτητη υγρασία από τον αέρα.

Έλεγχος υγρασίας Ποιότητα Αέρα: Εάν η εσωτερική υγρασία ξεπεράσει το 60%, δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης μούχλας και δυσφορίας, ακόμη κι αν η θερμοκρασία φαίνεται χαμηλή.

Προστασία του εξοπλισμού: Οι συνεχείς εκκινήσεις και στάσεις αυξάνουν τη μηχανική φθορά του συμπιεστή, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής και αυξάνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος.

Πραγματικές συνθήκες χρήσης: Οι μέγιστες θερμοκρασίες καύσωνα εμφανίζονται ελάχιστες ημέρες τον χρόνο. Το κλιματιστικό πρέπει να λειτουργεί αποδοτικά στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, όταν οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες.

Πηγή: slashgear.com