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Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025

Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 11:57
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Τα πρώτα μετρήσιμα έσοδα από τις συνέργειες με τον όμιλο ΔΕΗ δείχνουν ότι η νέα εταιρική σχέση αρχίζει να αποκτά και οικονομικό αποτύπωμα.

Ισχυρή οικονομική επίδοση κατέγραψε η Κωτσόβολος το 2025, την πρώτη πλήρη ημερολογιακή χρήση μετά την ένταξή της στον όμιλο ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η Κωτσόβολος πέτυχε ιστορικό υψηλό πωλήσεων, ενίσχυσε τη λειτουργική της κερδοφορία και ολοκλήρωσε τη χρήση με υψηλή ρευστότητα και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 753,6 εκατ. ευρώ (+6% από το 2024) , στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της εταιρείας, σε μια χρονιά κατά την οποία η ελληνική αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών υποχώρησε κατά περίπου 3%.
  • Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 47 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 6,2% βελτιωμένο κατά 40 μονάδες βάσης έναντι της προηγούμενης περιόδου.
  • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές έφθασαν τα 60,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 78,2 εκατ. ευρώ.
  • Η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2025 χωρίς τραπεζικό δανεισμό.
  • Οι OnLine πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2024, ενώ οι πωλήσεις προς επιχειρήσεις υπερδιπλασιάστηκαν, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Κωτσόβολος.
  • Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 15,8 εκατ. ευρώ σε καταστήματα, τεχνολογικές υποδομές, λογισμικό και logistics, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους. Παράλληλα, οι συνέργειες με τον όμιλο ΔΕΗ απέφεραν νέα έσοδα 3,3 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια εταιρεία που διατήρησε ισχυρή εμπορική δυναμική σε μια πτωτική αγορά, ενίσχυσε την οικονομική της θέση και συνέχισε να επενδύει χωρίς επιβάρυνση του ισολογισμού της. Ταυτόχρονα, τα πρώτα μετρήσιμα έσοδα από τις συνέργειες με τον όμιλο ΔΕΗ δείχνουν ότι η νέα εταιρική σχέση αρχίζει να αποκτά και οικονομικό αποτύπωμα.

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