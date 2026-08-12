Γιατί ακούτε να στάζει νερό πίσω από το ψυγείο, πότε πρέπει να καλέσετε τεχνικό

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Ο ρυθμικός ήχος σταγόνων πίσω από το ψυγείο προκαλεί συχνά ανησυχία, αλλά τις περισσότερες φορές αποτελεί ένδειξη φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής.

Όταν ακούγεται κάτι να στάζει στο πίσω μέρος του ψυγείου, τότε συνήθως πρόκειται για την φυσιολογική ροή του νερού προς τον δίσκο συλλογής συμπυκνωμάτων.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας και της αυτόματης απόψυξης, η υγρασία που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της συσκευής υγροποιείται και οδηγείται μέσω ειδικού αγωγού προς το κάτω μέρος της.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η θερμότητα που παράγεται από τον συμπιεστή του ψυγείου επαρκεί για να εξατμίσει σταδιακά το συγκεντρωμένο νερό στον δίσκο. Επομένως, ο ήχος αυτός επιβεβαιώνει απλώς ότι το σύστημα αποστράγγισης λειτουργεί κανονικά.

Προληπτικός έλεγχος και καθαρισμός της μονάδας

Παρότι ο θόρυβος δεν υποδεικνύει συνήθως κάποια βλάβη, ο δίσκος συλλογής δεν έχει απεριόριστη χωρητικότητα.

Σε περιπτώσεις αυξημένης υγρασίας, βλάβης στο σύστημα εξαγωγής ή διαρροής από το σωληνάκι παροχής νερού της παγομηχανής, το νερό ενδέχεται να υπερχειλίσει. Για το λόγο αυτό, συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος του δίσκου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η αφαίρεση του προστατευτικού πλέγματος στο κάτω μπροστινό ή πίσω μέρος.

Αφαιρέστε προσεκτικά τον δίσκο για να αποφύγετε να χύσετε υγρά στο πάτωμα, καθαρίστε τον σχολαστικά από άλατα και βακτήρια, και τοποθετήστε τον πάλι στη θέση του.

Πότε συντρέχει λόγος ανησυχίας

Ο τακτικός οπτικός έλεγχος γύρω και κάτω από το ψυγείο παραμένει απαραίτητος.

Εάν δεν παρατηρείτε συγκέντρωση νερού στο δάπεδο ή στο εσωτερικό των θαλάμων, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Αντιθέτως, αν εντοπίσετε νερά στο πάτωμα, ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει φράξει ή αν υπάρχει ρωγμή στις σωληνώσεις παροχής.

Σε περίπτωση που η διαρροή επιμένει, η συνδρομή ενός εξειδικευμένου τεχνικού κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή μεγαλύτερης βλάβης ή φθοράς στα δάπεδα.

Πηγή: familyhandyman.com