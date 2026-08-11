Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι

Από τις ανοιχτές κουρτίνες μέχρι τη λανθασμένη ρύθμιση όταν λείπουμε, αυτά είναι τα πέντε πιο συχνά λάθη που επιβαρύνουν τη λειτουργία του κλιματιστικού.

Είναι αλήθεια ότι η ζέστη έξω είναι ανυπόφορη και τα κλιματιστικά μας δουλεύουν στο φουλ για να μας κρατούν δροσερούς.

Μήπως όμως κάνετε ορισμένα λάθη που μειώνουν την απόδοσή τους ή τα αναγκάζουν να λειτουργούν πιο σκληρά απ' όσο χρειάζεται; Ακολουθούν τα πέντε πιο συχνά σφάλματα και οι τρόποι για να τα διορθώσετε:

1. Αφήνετε τις κουρτίνες και τα στόρια ανοιχτά

Το φως του ήλιου που εισέρχεται ανεμπόδιστα από τα παράθυρα ανεβάζει αισθητά τη θερμοκρασία του χώρου. Με το να κλείσετε απλά τις κουρτίνες ή τα στόρια, μπορείτε να ρίξετε τη θερμοκρασία στο σπίτι έως και 11°C. Ειδικά σε δωμάτια με δυτικό ή νότιο προσανατολισμό, η χρήση κουρτινών συσκότισης (blackout) κάνει τεράστια διαφορά.

2. Αμελείτε την αντικατάσταση του φίλτρου

Ένα βρώμικο ή φραγμένο φίλτρο εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα, αναγκάζοντας τη συσκευή να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια χωρίς να αποδίδει. Η τακτική αλλαγή ή ο καθαρισμός του φίλτρου βελτιώνει αμέσως την κυκλοφορία του δροσερού αέρα.

3. Έχετε μπλοκαρισμένους αεραγωγούς

Αν οι αεραγωγοί ή οι σχάρες καλύπτονται από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα, ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές μονάδες είναι ελεύθερες από εμπόδια για τη μέγιστη αποδοτικότητα του συστήματος.

4. Επιλέξατε λάθος μηχάνημα

Μια μονάδα με μικρή ισχύ (BTU) για τα τετραγωνικά του χώρου σας αδυνατεί να ψύξει το σπίτι. Ένας ειδικός μπορεί να υπολογίσει την απαιτούμενη ισχύ συνυπολογίζοντας τα τετραγωνικά, τη μόνωση και τον προσανατολισμό του ακινήτου.

5. Σβήνετε εντελώς το κλιματιστικό όταν φεύγετε

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο λείπετε, το σπίτι ζεσταίνεται υπερβολικά. Επιστρέφοντας, το κλιματιστικό καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια για να επαναφέρει τη θερμοκρασία. Προτιμήστε να το αφήνετε σε μια υψηλότερη ρύθμιση (π.χ. στους 26-27°C) όσο απουσιάζετε.

Πηγή: Southern Living