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Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου

Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 15:01
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Τουλάχιστον 92 εκατομμύρια κάτοικοι διαφόρων περιοχών της Ευρώπης, ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή σήμερα θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για συνολικά πάνω από τους μισούς κατοίκους της Ευρώπης (πλην Τουρκίας), δηλαδή για περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται τον φετινό Αύγουστο αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, ενώ τη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα η δυτική και η νότια Ευρώπη. Το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που κατοικούνται από περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γαλλία. Τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να αποφύγουν οι κάτοικοι σε ορεινές ζώνες και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Στην Ιταλία, αντιμέτωποι με αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να βρεθούν κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας 29 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας, όπως και 21 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ισπανία. Το κύμα ζέστης επεκτείνεται και προς τα Βαλκάνια, ιδίως στην Ελλάδα και στην ακτή της Αδριατικής (Αλβανία, Κροατία κλπ), προστίθεται στην ανάλυση του AFP.

Βορειότερα, 43 εκατομμύρια κάτοικοι της Βρετανίας αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να καταγράψει φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι του, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, της Met Office.

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