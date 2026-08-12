Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τη νομοθεσία για τη φύση

Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των Οδηγιών της ΕΕ για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους (Οδηγίες για τη Φύση), η οποία ολοκληρώθηκε στις 10 Αυγούστου 2026.

Η δημόσια διαβούλευση επί των οδηγιών (Stress test) εντάσσεται στην εξέταση της Επιτροπή των δυνατοτήτων απλούστευσης της νομοθεσίας, με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Ωστόσο, η εξέταση της μείωσης του διοικητικού βάρους και της γραφειοκρατίας ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε χαλάρωση των προβλέψεων της αντί της ενίσχυσης της εφαρμογής των δύο οδηγιών.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, το Green Tank κατέθεσε στοιχεία και τεκμηρίωση από την ελληνική εμπειρία εφαρμογής των Οδηγιών για τη Φύση, αναδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία ενός σταθερού ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία της φύσης, το οποίο έχει συμβάλει όχι μόνο στην προστασία των ειδών, των τύπών οικοτόπων και του δικτύου Natura 2000, αλλά και στην ανάπτυξη των θεσμών, της επιστημονικής γνώσης, του σχεδιασμού για τη διατήρηση της φύσης και της διοικητικής ικανότητας που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία της. Επεσήμανε ιδιαίτερα την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την προηγούμενη αξιολόγηση της καταλληλόλητας των δύο οδηγιών (Fitness Check, 2016), παρά τις προκλήσεις που παραμένουν.

Η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι τα κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας συνδέονται κυρίως με ζητήματα διακυβέρνησης, θεσμικής επάρκειας, οικολογικής γνώσης και δεδομένων, παρακολούθησης, επιβολής της νομοθεσίας, συντονισμού, συμμετοχής του κοινού και χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο — και όχι με το ίδιο το νομικό πλαίσιο.

Το Green Tank υποστηρίζει, επομένως, τη διατήρηση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και την εστίαση των προσπαθειών στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, καθώς και στην ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας και της επιβολής της νομοθεσίας.

Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται στο τέλος του 2026.

Διαβάστε τις απαντήσεις του Green Tank στο σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ καθώς και το συνοδευτικό κείμενο τεκμηρίωσης (στα αγγλικά) που υπέβαλε στη δημόσια διαβούλευση εδώ.