Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και ορίστηκε ήδη Ανάδοχος Αποκατάστασης

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Τετάρτη, 12/08/2026 - 12:32
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Ξεκινούν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 εκ. ευρώ

Με ταχύτητα προχωρά ο σχεδιασμός για την προστασία και αποκατάσταση των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026. Μέσα σε λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως Αναδόχου Αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω. Η σχετική απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης και της άμεσης υλοποίησης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων βημάτων, ο σχεδιασμός περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, σε συνέχεια των αποφάσεων της Διυπουργικής Σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του σχεδίου που παρουσιάστηκε στις 6 Αυγούστου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Ευάγγελο Γκουντούφα.

Ειδικότερα, το αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ολοκλήρωσε χθες το πλήρες χαρτογραφικό υλικό με τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα. Παράλληλα, εκδόθηκαν οι σχετικοί χάρτες σφοδρότητας καύσης, με τη χρήση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των επιτόπιων αυτοψιών, εκπονείται ήδη η μελέτη για τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα.

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις κρίσιμες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τη μελέτη, με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στις πληγείσες και στις κατάντη περιοχές. Τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πρώτες αναγκαίες παρεμβάσεις να έχουν δρομολογηθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων, με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται κορμοδέματα, κορμοφράγματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότοιχοι όπου απαιτούνται.

Η επί του πεδίου τεχνική υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους φορείς που θα ορίσει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τους κανόνες της δασικής επιστήμης και υπό την εποπτεία και τις συνεχείς οδηγίες της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Στις 6 Αυγούστου δεσμευτήκαμε ότι θα προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στην άμεση αποκατάσταση του πληγέντος φυσικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής. Μία εβδομάδα αργότερα, η δέσμευση αυτή γίνεται πράξη. Η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε, ο Ανάδοχος Αποκατάστασης ορίστηκε, η μελέτη εκπονείται ήδη και τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε θερμά την Τράπεζα Πειραιώς για την άμεση ανταπόκριση και τη σταθερή συμβολή της στην προστασία και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων. Μετά την ουσιαστική συνδρομή της στον Φενεό Κορινθίας, στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα, ανταποκρίνεται και πάλι άμεσα, αυτή τη φορά για τη Δυτική Αττική. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα για την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Προχωρούμε με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ώστε οι πληγές να επουλωθούν το συντομότερο δυνατό και η Δυτική Αττική να θωρακιστεί για την επόμενη ημέρα».

Ο θεσμός του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης θεσπίστηκε το 2021 και επιτρέπει την άμεση συνεργασία της Πολιτείας με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση και την ταχεία υλοποίηση έργων προστασίας και αποκατάστασης σε πληγείσες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

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