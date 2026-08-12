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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 11:43
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Βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, πρόγραμμα ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ στη Δανία για την υποστήριξη της πράσινης παραγωγής, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας Καθαρής Βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών και εγκρίθηκε στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων της Συμφωνίας Καθαρής Βιομηχανίας (CISAF) στις 25 Ιουνίου 2025, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Θα είναι ανοιχτό προς όλες τις εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις και προσθέτουν παραγωγική ικανότητα για την παραγωγή ορισμένων από τις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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