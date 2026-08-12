Η ElvalHalcor στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας

Η ElvalHalcor, πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί διαχρονική αξία για την κοινωνία, στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού (ΣΠZ) στη Χαλκίδα.

Ανέλαβε τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Διοικητηρίου της Σχολής, καθώς και την ανακαίνιση του ισογείου και της εσωτερικής σκάλας του Διοικητηρίου, προκειμένου να εκτεθούν και αναδειχθούν σημαντικά κειμήλια εθνικού ενδιαφέροντος και να είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες τους.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της ElvalHalcor «Δίπλα Σας με Αξία» και έχει ως στόχο την ενίσχυση του έργου εθνικής σημασίας που επιτελεί η Σχολή Πεζικού.

Η Σχολή Πεζικού πραγματοποίησε εκδήλωση προς τιμήν του ήρωα Ταγματάρχη (ΠΖ) Ιωάννη Βελισσαρίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Σχολή βράβευσε και τους χορηγούς που συνέβαλαν ουσιαστικά στο έργο αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της.

Εκ μέρους της ElvalHalcor στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κύριος Γιάννης Κουφοπάνος, R&D Project Evaluation Director, της Elval, Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor και ο κύριος Γιώργος Μαυραγάνης, Strategic Planning and Sustainability Director του Κλάδου Χαλκού της ElvalHalcor.

Η ElvalHalcor παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών υποδομών. Μέσα από τη μακροχρόνια παρουσία και δραστηριότητά της στις περιοχές όπου λειτουργεί, η εταιρία επιδιώκει να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.