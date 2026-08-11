ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29
Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 10:01
Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 09:17
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 08:38
Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι Έλληνες χάνουν εισόδημα, ο Σκέρτσος μετράει καταθέσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/08/2026 - 08:03
Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 07:57
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 07:55
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 08:44
Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:01
Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:03
Φορητό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας: Τι να επιλέξετε για το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:02
Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/08/2026 - 15:35
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 15:31
Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/08/2026 - 15:03
HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:34
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:03
WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 13:45
Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
10/08/2026 - 13:14
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 13:08
Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/08/2026 - 12:16
Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 10:59
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 10:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/08/2026 - 10:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα

Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
Kristyna Squared.one on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 07:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο «κανόνας των 40 βαθμών Φαρενάιτ» αποτελεί τη βασική οδηγία των διεθνών οργανισμών τροφίμων για τη σωστή συντήρηση στο ψυγείο.

Σύμφωνα με τους επίσημους φορείς ασφάλειας τροφίμων (όπως ο FDA), οι 4,4°C (40°F) αποτελούν το ανώτατο ασφαλές όριο θερμοκρασίας για τη συντήρηση των τροφίμων.

Οι ειδικοί, ωστόσο, συνιστούν ως ιδανική θερμοκρασία τους 2,8°C (37°F) κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση αναχαιτίζει την ανάπτυξη επικίνδυνων βακτηρίων, αποτρέπει την ανεπιθύμητη ψύξη των τροφίμων και παράλληλα βελτιστοποιεί την ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής.

Η επίτευξη της σωστής θερμοκρασίας απαιτεί συχνά δοκιμές.

Ενώ τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν ψηφιακά χειριστήρια ακριβείας, παλαιότερες συσκευές χρησιμοποιούν διακόπτες με αριθμούς, οι οποίοι σπάνια αντιστοιχούν σε πραγματικές τιμές.

Για το λόγο αυτό, η τοποθέτηση ενός θερμομέτρου θεωρείται απαραίτητη για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία

Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου δεν παραμένει σταθερή.Επηρεάζεται από:

  • Τις εποχικές διακυμάνσεις: Η αυξομείωση της θερμοκρασίας του σπιτιού (χειμώνα/καλοκαίρι) επιβαρύνει τη λειτουργία της συσκευής.
  • Την θέση του ψυγείου:Ψυγεία σε εξωτερικούς χώρους ή γκαράζ δυσκολεύονται να διατηρήσουν σταθερή ψύξη σε ακραίες συνθήκες ζέστης ή παγετού.

Ο «κανόνας των 2 ωρών» και τα ζεστά φαγητά

Παράλληλα, ο FDA επισημαίνει τον «κανόνα των 2 ωρών»: κανένα μαγειρεμένο φαγητό ή ευπαθές προϊόν δεν πρέπει να μένει εκτός ψυγείου για περισσότερες από δύο ώρες (ή μόλις μία ώρα, αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 32°C).

Όσον αφορά τα ζεστά υπολείμματα φαγητού, η τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων απευθείας στο ψυγείο μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία των γειτονικών τροφίμων σε επικίνδυνα επίπεδα. Η ενδεδειγμένη τακτική είναι ο διαχωρισμός του φαγητού σε μικρότερα, ρηχά δοχεία, ώστε να κρυώσει γρήγορα εντός του χρονικού ορίου των δύο ωρών.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 07:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανεμιστήρας: Πότε ανεβάζει τη θερμοκρασία αντί να δροσίζει
Ανεμιστήρας: Πότε ανεβάζει τη θερμοκρασία αντί να δροσίζει  24 Ιουλίου 2026
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών της ElvalHalcor 23 Ιουλίου 2026
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών της ElvalHalcor

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;

Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη

8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές

Πώς θα καταλάβετε ότι ένα πολύπριζο δεν είναι πλέον ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα καταλάβετε ότι ένα πολύπριζο δεν είναι πλέον ασφαλές

Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία