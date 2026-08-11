Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα

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Ο «κανόνας των 40 βαθμών Φαρενάιτ» αποτελεί τη βασική οδηγία των διεθνών οργανισμών τροφίμων για τη σωστή συντήρηση στο ψυγείο.

Σύμφωνα με τους επίσημους φορείς ασφάλειας τροφίμων (όπως ο FDA), οι 4,4°C (40°F) αποτελούν το ανώτατο ασφαλές όριο θερμοκρασίας για τη συντήρηση των τροφίμων.

Οι ειδικοί, ωστόσο, συνιστούν ως ιδανική θερμοκρασία τους 2,8°C (37°F) κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση αναχαιτίζει την ανάπτυξη επικίνδυνων βακτηρίων, αποτρέπει την ανεπιθύμητη ψύξη των τροφίμων και παράλληλα βελτιστοποιεί την ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής.

Η επίτευξη της σωστής θερμοκρασίας απαιτεί συχνά δοκιμές.

Ενώ τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν ψηφιακά χειριστήρια ακριβείας, παλαιότερες συσκευές χρησιμοποιούν διακόπτες με αριθμούς, οι οποίοι σπάνια αντιστοιχούν σε πραγματικές τιμές.

Για το λόγο αυτό, η τοποθέτηση ενός θερμομέτρου θεωρείται απαραίτητη για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία

Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου δεν παραμένει σταθερή.Επηρεάζεται από:

Τις εποχικές διακυμάνσεις: Η αυξομείωση της θερμοκρασίας του σπιτιού (χειμώνα/καλοκαίρι) επιβαρύνει τη λειτουργία της συσκευής.

Η αυξομείωση της θερμοκρασίας του σπιτιού (χειμώνα/καλοκαίρι) επιβαρύνει τη λειτουργία της συσκευής. Την θέση του ψυγείου:Ψυγεία σε εξωτερικούς χώρους ή γκαράζ δυσκολεύονται να διατηρήσουν σταθερή ψύξη σε ακραίες συνθήκες ζέστης ή παγετού.

Ο «κανόνας των 2 ωρών» και τα ζεστά φαγητά

Παράλληλα, ο FDA επισημαίνει τον «κανόνα των 2 ωρών»: κανένα μαγειρεμένο φαγητό ή ευπαθές προϊόν δεν πρέπει να μένει εκτός ψυγείου για περισσότερες από δύο ώρες (ή μόλις μία ώρα, αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 32°C).

Όσον αφορά τα ζεστά υπολείμματα φαγητού, η τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων απευθείας στο ψυγείο μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία των γειτονικών τροφίμων σε επικίνδυνα επίπεδα. Η ενδεδειγμένη τακτική είναι ο διαχωρισμός του φαγητού σε μικρότερα, ρηχά δοχεία, ώστε να κρυώσει γρήγορα εντός του χρονικού ορίου των δύο ωρών.

Πηγή: slashgear.com