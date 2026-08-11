Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος

Νέα πίεση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ασκεί η απότομη άνοδος του φυσικού αερίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση για ηλεκτρισμό, ενώ η ξηρασία περιορίζει την παραγωγή από υδροηλεκτρικά και δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία πυρηνικών μονάδων στην Ευρώπη

Το TTF έκανε τη Δευτέρα άλμα σχεδόν 11%, φτάνοντας στα 61,64 ευρώ/MWh, με την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου να βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό αυξημένης θερινής ζήτησης, χαμηλότερων αποθεμάτων και αβεβαιότητας γύρω από τις προμήθειες LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η τιμή είναι πλέον περίπου 20% υψηλότερη σε σχέση με έναν μήνα πριν.

Οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες επιβαρύνουν περαιτέρω την εικόνα. Η αυξημένη χρήση κλιματιστικών ανεβάζει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που η παρατεταμένη ξηρασία έχει μειώσει τα διαθέσιμα υδροηλεκτρικά αποθέματα σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ζέστη και οι χαμηλές στάθμες των ποταμών έχουν επηρεάσει παράλληλα την παραγωγή πυρηνικών σταθμών, αυξάνοντας την ανάγκη για παραγωγή από φυσικό αέριο.

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελούν τα αποθέματα φυσικού αερίου. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 57% της χωρητικότητάς τους, επίπεδο χαμηλό για την εποχή, γεγονός που διατηρεί την ανάγκη για επαναπλήρωση ενόψει του χειμώνα και αφήνει την αγορά περισσότερο εκτεθειμένη σε διαταραχές των προμηθειών.

Την ίδια ώρα, στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού καταγράφεται νέα άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής. Για σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας αυξάνεται κατά 11,34% και διαμορφώνεται στα 115,78 ευρώ/MWh. Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική ισχυρή άνοδο, καθώς είχε προηγηθεί αύξηση 17,40%, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο ημέρες η χονδρεμπορική τιμή να έχει ενισχυθεί σωρευτικά κατά περίπου 30,7%.

Η άνοδος καταγράφεται παρά την κυριαρχία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες για σήμερα καλύπτουν το 59,11%, με παραγωγή 133.677 MWh. Το φυσικό αέριο ακολουθεί με 28,24% και 63.854 MWh, διατηρώντας υψηλή συμμετοχή στο μείγμα, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά περιορίζονται στο 5,39% και ο λιγνίτης στο 3,82%. Οι εισαγωγές συμμετέχουν με 1,50%, οι ΑΠΕ της Κρήτης με 1,32% και η αποθήκευση με 0,62%.

Παρά τη νέα άνοδο, η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι τιμές για την Τρίτη κινούνται αισθητά υψηλότερα. Στη Σλοβακία η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 153,98 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 151,44 ευρώ/MWh, στη Σλοβενία στα 150,70 ευρώ/MWh, στην Κροατία στα 149,97 ευρώ/MWh, στη Σερβία στα 149,94 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 149,54 ευρώ/MWh και στη Βουλγαρία στα 146,72 ευρώ/MWh.

Η εικόνα στην Ευρώπη, ωστόσο, παραμένει έντονα κατακερματισμένη. Η Ιταλία βρίσκεται ακόμη υψηλότερα, στα 182,29 ευρώ/MWh, ενώ σε άλλες μεγάλες αγορές οι τιμές είναι χαμηλότερες ή κοντά στα ελληνικά επίπεδα, με τη Γαλλία στα 115,13 ευρώ/MWh και τη Γερμανία στα 110,38 ευρώ/MWh. Στον αντίποδα, στη Βόρεια Ευρώπη οι τιμές υποχωρούν σε μονοψήφια επίπεδα, στη Φινλανδία στα 5,56 ευρώ/MWh, σε περιοχές της βόρειας Σουηδίας περίπου στα 5,4 ευρώ/MWh και στη ζώνη NO4 της Νορβηγίας μόλις στα 1,74 ευρώ/MWh.