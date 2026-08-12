«Μπλόκο» Παρασύρη-Χνάρη στην αμφισβήτηση ιδιοκτησιών λόγω δασικών εκτάσεων στην Κρήτη

Επίσημη Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατατέθηκε στη Βουλή, με θέμα την απειλή μαζικής υφαρπαγής ιδιωτικών περιουσιών στην Κρήτη λόγω της αυθαίρετης αμφισβήτησης των ιδιοκτησιών από τις Δασικές Υπηρεσίες και το Κτηματολόγιο. Στην παρέμβαση καταγγέλλεται η μετατροπή της διαδικασίας κτηματογράφησης και των δασικών χαρτών στο νησί σε θεσμικό εφιάλτη, καθώς το Δημόσιο προβαίνει σε αυτόματες διεκδικήσεις βασιζόμενο αποκλειστικά στον δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να βλέπουν τις αγροτικές, κτηνοτροφικές, τουριστικές και αστικές περιουσίες τους να καταχωρίζονται αιφνιδιαστικά ως δημόσιες δασικές εκτάσεις. Την κοινοβουλευτική αυτή πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, ενώ τη συνυπογράφει ο Βουλευτής Ρεθύμνου και Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανώλης Χνάρης.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της Ερώτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες και το Ελληνικό Κτηματολόγιο αγνοούν επιδεικτικά το ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης, το οποίο εξαιρεί το νησί από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου βάσει του άρθρου 62 του νόμου 998/1979 και του άρθρου 152 του νόμου 4819/2021, ενώ παράλληλα παραβιάζονται κατάφωρα οι δεσμευτικές υπουργικές εγκύκλιοι καθώς και η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, οι οποίες υποχρεώνουν το Κράτος να προσκομίζει ισχυρούς τίτλους κτήσης και απαγορεύουν τις οριζόντιες, αυτόματες δηλώσεις. Η ψηφιακή πλατφόρμα του Κτηματολογίου, ενώ παρέλαβε εμπρόθεσμα τους έγκυρους τίτλους των ιδιωτών, προέκρινε αβάσιμες κρατικές διεκδικήσεις, με αποτέλεσμα την πρωτοφανή οικονομική αιμορραγία των πολιτών, οι οποίοι εξαναγκάζονται σε δυσβάστακτα έξοδα για τοπογραφικά, νομικούς συμβούλους και ένδικα μέσα προκειμένου να αποδείξουν τα αυτονόητα, την ίδια στιγμή που η Διοίκηση στην Κρήτη λειτουργεί σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παραβιάζοντας την αρχή της ισονομίας και δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κλίμα αβεβαιότητας που απειλεί την κοινωνική και οικονομική συνοχή του νησιού.

Με την παρέμβασή τους, οι Βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση έκδοση κατεπείγουσας διοικητικής οδηγίας ώστε να παύσουν οι αυτόματες και αβάσιμες δηλώσεις του Δημοσίου σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη νομοθεσία, απαιτούν τη νομική και τεχνική τεκμηρίωση για το πώς η πλατφόρμα του Κτηματολογίου αγνόησε τις εμπρόθεσμες δηλώσεις και τους τίτλους των πολιτών, ενώ παράλληλα καλούν την κυβέρνηση να δικαιολογήσει την παραβίαση των υπουργικών εγκυκλίων και των δικαστικών αποφάσεων που μετακυλίει παράνομα το βάρος της απόδειξης στους ιδιοκτήτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν τη συντελούμενη αδικία σε βάρος της κρητικής κοινωνίας και απαιτώντας την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας.