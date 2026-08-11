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Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη

Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 13:06
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Η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclearelectrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και τον δεύτερο και τελευταίο εν λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί παρά τις προσπάθειες εκτροπής της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό

Η πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού ανάγκασε σε διακοπή της λειτουργίας του ενός από τους δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό της Ρουμανίας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες παράγει το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη με την ανατίναξη βράχων στην κοίτη του ποταμού και την βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους.

Τα μέτρα αυτά είχαν ως πρόσκαιρο αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατά 4 εκατοστά γεγονός που επέτρεψε χθες στο υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας να ανακοινώσει ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία για τουλάχιστον εννέα ημέρες.

Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ' όλη την διάρκεια του Αυγούστου.

Η ρουμανική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει σχέδιο για την κατά στάδια διακοπή της ηλεκτροδότησης προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατόπιν προειδοποίησης αν καταστεί αναγκαίο.

Βορειότερα, η γειτονική Ουγγαρία έθεσε και πάλι σε λειτουργία μία τουρμπίνα του πυρηνικού σταθμού Paks έπειτα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων του Δούναβη στην περιοχή έπειτα από την εισροή ομβρίων υδάτων.

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