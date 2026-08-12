Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

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Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 15:44
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Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα (COP31) στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη.

Η Τουρκία διεκδίκησε και πέτυχε η 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP31 να πραγματοποιηθεί στις 9-20 Νοεμβρίου 2026 στην Αττάλεια. Ωστόσο οι Τουρκικές Αρχές ήδη προχώρησαν σε πράξεις αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από της προπαρασκευαστικές εργασίες της Διάσκεψης, όπως κατήγγειλε με γραπτή ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, στην απάντησή της προς τον Νικόλα Φαραντούρη, ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) πρέπει να είναι «συμπεριληπτική, διαφανής και ανοικτή» σε όλα τα μέρη της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ρητή τοποθέτηση της Επιτροπής απέναντι στην Τουρκία, ως φιλοξενούσας χώρας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απάντησή:

«Η Επιτροπή κατέστησε σαφές στην Τουρκία, ως αναλαμβάνουσα Προεδρία της COP, ότι ο αποκλεισμός κράτους μέλους του ΟΗΕ από την προπαρασκευαστική διαδικασία της COP31 δεν είναι αποδεκτός».

Παράλληλα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το ίδιο μήνυμα διαβιβάστηκε στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην Αυστραλία, η οποία έχει αναλάβει την Προεδρία των Διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της COP31.

«Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την Προεδρία και τη φιλοξενία της COP31 για να αποκλείει την Κυπριακή Δημοκρατία από τις διεθνείς διεργασίες. Ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ από την προπαρασκευαστική διαδικασία μιας κορυφαίας διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα δεν είναι απλώς απαράδεκτος· αποτελεί ευθεία προσβολή των κανόνων και των αρχών της πολυμερούς συνεργασίας», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης από τη Ζάμπια όπου βρίσκεται σε επίσημη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί ότι η φιλοξενία μιας διεθνούς διάσκεψης δεν της παρέχει το δικαίωμα να επιλέγει ποια κράτη θα συμμετέχουν και ποια θα αποκλείονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ισότιμο κράτος μέλος του ΟΗΕ και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν μπορεί να την αποκλείει από διεθνείς διαδικασίες που αφορούν το σύνολο της διεθνούς κοινότητας», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Κάθε νέα απόπειρα αποκλεισμού της Κύπρου πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποφασιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρεί ότι η διεθνής της παρουσία και η διοργάνωση της COP31 της δίνουν το δικαίωμα να παραβιάζει τους κανόνες της πολυμερούς συνεργασίας».

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