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Πέντε καθημερινά λάθη που κάνουν το σπίτι ανυπόφορα ζεστό το καλοκαίρι

Πέντε καθημερινά λάθη που κάνουν το σπίτι ανυπόφορα ζεστό το καλοκαίρι
Jakub Żerdzicki on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 07:35
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Δείτε τα 5 πιο συχνά λάθη που ανεβάζουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού και πώς μπορείτε να τα διορθώσετε.

Όταν η ζέστη ξεκινά να γίνεται ανυπόφορη, οι περισσότεροι καταφεύγουμε σε αυτόματες κινήσεις για να «δροσίσουμε» τον χώρο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους ειδικούς, ορισμένες από αυτές τις συνήθειες φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

1. Ανοιχτά παράθυρα τις ζεστές ώρες

Η ενστικτώδης τάση να ανοίγουμε τα παράθυρα όταν ζεσταινόμαστε μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την εσωτερική, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να βάλουμε θερμό αέρα στο σπίτι. Τα παράθυρα πρέπει να μένουν ανοιχτά νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ (νυχτερινός δροσισμός) και να σφραγίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

2. Συσκευές σε λειτουργία αναμονής

Οι ηλεκτρικές συσκευές - όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, πλυντήρια πιάτων και στεγνωτήρια - λειτουργούν ως μικρά «θερμαντικά σώματα». Ακόμα και σε κατάσταση αναμονής εκλύουν θερμότητα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του χώρου.

Η πλήρης απενεργοποίησή τους από την πρίζα και η μεταφορά «θερμών» εργασιών (όπως το μαγείρεμα) σε δροσερότερες ώρες μειώνει τα θερμικά φορτία.

3. Λανθασμένη χρήση κουρτινών και σκιάστρων

Αφήνοντας τις κουρτίνες ανοιχτές σε δωμάτια με μεσημβρινό προσανατολισμό δημιουργείται το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Επιπλέον, τα σκούρα ή βαριά υφάσματα και τα μεταλλικά στόρια απορροφούν τη θερμότητα αντί να την ανακλούν.

Οι ειδικοί συνιστούν ανοιχτόχρωμες κουρτίνες τοποθετημένες κοντά στο τζάμι, θερμοανακλαστικές μεμβράνες ή εξωτερική σκίαση (ρολά, τέντες).

4. Έλλειψη ή ανεπάρκεια μόνωσης στην οροφή

Η θερμομόνωση δεν προστατεύει μόνο από το κρύο το χειμώνα. Μια μη μονωμένη στέγη ή σοφίτα με σκούρα κεραμίδια απορροφά τεράστια ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, αναπτύσσοντας θερμοκρασίες έως και 50°C.

Χωρίς την κατάλληλη μόνωση, αυτή η θερμότητα ακτινοβολεί απευθείας στους υποκείμενους ορόφους.

5. Λανθασμένη χρήση του κλιματιστικού

Το συχνότερο λάθος στη χρήση των φορητών (ή σταθερών) κλιματιστικών είναι η προσπάθεια ψύξης ενός χώρου ενώ οι εσωτερικές πόρτες προς τα υπόλοιπα δωμάτια παραμένουν ανοιχτές.

Ο ψυχρός αέρας διαφεύγει γρήγορα, αναγκάζοντας τη μονάδα να καταναλώνει υπερβολική ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα. Η σωστή τακτική απαιτεί «απομόνωση» του χώρου που θέλουμε να δροσίσουμε.

Πηγή: idealhome.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 07:35
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