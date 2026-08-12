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Γιατί δεν δουλεύει πάντα το κλασικό «κόλπο» με τα κλειστά παράθυρα

Γιατί δεν δουλεύει πάντα το κλασικό «κόλπο» με τα κλειστά παράθυρα
Jason Yuen on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 07:36
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Μια συντάκτρια, που εργάζεται από το σπίτι εδώ και χρόνια, επαναξιολογεί ένα από τα πιο δημοφιλή «κόλπα» δροσιάς.

Δουλεύοντας από το σπίτι για περισσότερα από έξι χρόνια, η Sarah Handley θεωρούσε ότι είχε τελειοποιήσει τη στρατηγική της για διατήρηση της δροσιάς.

Παρότι διαθέτει κλιματισμό στο σαλόνι, καθώς κι ένα φορητό κλιματιστικό και ανεμιστήρες, η Sarah υποστηρίζει σθεναρά τις πιο παθητικές (και ενεργειακά αποδοτικές) μεθόδους, όπως τη σκίαση, τον διασταυρούμενο εξαερισμό και τον νυχτερινό δροσισμό.

Ωστόσο, μια μέθοδος στην οποία ορκιζόταν χρόνια - το να κρατάς όλα τα παράθυρα, τα στόρια και τις κουρτίνες ερμητικά κλειστά κατά τις θερμότερες ώρες - αποδείχθηκε λιγότερο αποτελεσματική κατά τον πρόσφατο, παρατεταμένο καύσωνα.

Η τακτική αυτή αποδίδει εξαιρετικά σε μεμονωμένες ζεστές ημέρες, εμποδίζοντας τη θερμότητα να εισέλθει. Όμως, η διάρκεια και η ένταση του πρόσφατου θερμού κύματος ήταν πρωτοφανείς. Με τα παράθυρα και τις κουρτίνες κλειστά, ειδικά στον επάνω όροφο, η συσσώρευση θερμότητας έγινε πιο ανυπόφορη από ποτέ.

Το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία υποχωρούσε, άνοιγε όλα τα παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος, αλλά η ζέστη δεν «μαλάκωνε». Ακόμη και όταν τοποθετούσε ανεμιστήρες να φυσούν προς τα έξω για να ενισχύσει τον νυχτερινό δροσισμό, ο όροφος παρέμενε υπερβολικά ζεστός για ύπνο.

Μετά τις πρώτες ημέρες, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: άφησε τα παράθυρα του επάνω ορόφου ανοιχτά, διατηρώντας τις κουρτίνες συσκότισης σχεδόν κλειστές, με ένα μικρό κενό στη μέση. Το αποτέλεσμα ήταν ενδιαφέρον, καθώς η αποπνικτική αίσθηση στη σκάλα μειώθηκε αισθητά.

Ασφαλώς, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνά τους 30°C, οι παθητικές μέθοδοι έχουν όρια και απαιτείται η συνδρομή ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.

Ωστόσο, η διαφορά ήταν εμφανής. Αν το σπίτι διέθετε φυσικά σκιερά και δροσερά δωμάτια, το σφράγισμα των παραθύρων θα ήταν απαραίτητο. Όμως, λόγω του προσανατολισμού του, το ακίνητο απορροφά τον ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αφήνοντας τα παράθυρα ανοιχτά, πιθανώς λόγω κάποιου ελαφρού εξωτερικού ρεύματος, ο νυχτερινός δροσισμός λειτούργησε αποτελεσματικότερα. Την ίδια ώρα, κρατώντας τις κουρτίνες του ορόφου κλειστές το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και κλείνοντας στρατηγικά τις κουρτίνες της κουζίνας, περιόρισε ταυτόχρονα την ανεπιθύμητη θερμότητα.

Πηγή: idealhome.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 07:36
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