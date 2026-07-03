Αποθήκευση: Έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για τα έργα μπαταριών των 520 MW

Προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή των δικαιολογητικών για τα έργα αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 520MW.

Πρόκειται για τα έργα του πρώτου και του δεύτερου διαγωνισμού, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και η προθεσμία προβλέπεται σε απόφαση ορίζει πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Σε μια συγκυρία όπου η αποθήκευση αποτελεί μείζονος σημασίας εργαλείο για τον περιορισμό των περικοπών παραγωγής από ΑΠΕ, με την αγορά να εκτιμά ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με στοιχεία της αγοράς στην Ελλάδα, μέχρι την 1η Απριλίου εγκαταστάθηκαν 34 MWh μπαταριών, στη Βουλγαρία έχουν εγκατασταθεί ήδη 2.500 MWh, στη Ρουμανία 3.500 MWh και στην Ιταλία ξεπερνούν ήδη τις 17.000 MWh.

Η καθυστέρηση στην αποθήκευση στην Ελλάδα, αποδίδεται από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο στο γεγονός ότι ήταν ακριβή και η κυβέρνηση έπρεπε να προσέξει με τις επιδοτήσεις. Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Τσάφο το κόστος των μπαταριών πέφτει συνεχώς: -32% το 2025 έναντι του 2021. «Αν τρέχαμε να επιδοτήσουμε τις μπαταρίες πολύ νωρίς, θα τις χρυσοπληρώναμε» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο.

Σε ό,τι αφορά την προθεσμία της 31ης Ιουλίου για την υποβολή των δικαιολογητικών για τα έργα αποθήκευσης με μπαταρίες του πρώτου και του δεύτερου διαγωνισμού, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η απόφαση που δημοσιεύθηκε είναι τροποποιητική και εξειδικεύει τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά ελέγχου (συμπεριλαμβανομένης έκθεσης ορκωτού λογιστή) και την υποχρέωση εγγυητικών επιστολών. Όπως αναφέρει η απόφαση, η προθεσμία της 31ης Ιουλίου θα ισχύσει, εκτός και αν υπάρξει απόφαση παράτασης ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του κάθε Έργου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης Ιουλίου 2026, οπότε ο κάτοχος του σταθμού πρέπει να έχει υποβάλλει Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν.4414/2016 ή αίτημα ενεργοποίησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Στο πλαίσιο αυτό όσοι επενδυτές πρόλαβαν και κατέθεσαν έγκαιρα τη Δήλωση Ετοιμότητας έως τις 30 Ιουνίου, έχουν τώρα περιθώριο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, τις εγγυητικές και τα αιτήματα που απαιτούνται για την εκταμίευση των δόσεων της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναφορικά με τις εγγυητικές και τις πληρωμές, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Για την προκαταβολή (πρώτη δόση):

Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης, εκδοθείσα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία διατηρείται σε ισχύ έως την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.05.2023 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οπότε και επιστρέφεται στον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου. Οι όροι κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης καταλαμβάνονται από τις αντίστοιχες προβλέψεις που ισχύουν για την Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.»

Για τη δεύτερη δόση:

Έκθεση Ορκωτού Λογιστή

Έκθεση του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου με το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής».

Για την τρίτη δόση:

Έκθεση Ορκωτού Λογιστή για τη βεβαίωση της ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του Έργου

Έκθεση του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του Έργου για τη βεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του Έργου

Αίτημα ενεργοποίησης, ή Δήλωση Ετοιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4414/2016, όπως έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών που προβλέπονται.

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής.