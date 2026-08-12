HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στη HELLENiQ ENERGY δίνει η Goldman Sachs, προχωρώντας στην τρίτη αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή μέσα σε τέσσερις μήνες. Ο αμερικανικός οίκος ανεβάζει τον πήχη στα 15,20 ευρώ από 13,50 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy», βλέποντας υψηλότερα EBITDA και σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού χρέους

Στο επίκεντρο των εκτιμήσεών της βρίσκονται τα ισχυρά περιθώρια διύλισης και η δυνατότητα της HELLENiQ ENERGY να αξιοποιήσει τις ελλείψεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαϊκών προϊόντων. Η εικόνα αυτή συμπίπτει με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου, η οποία βλέπει τις συνθήκες στη διύλιση να παραμένουν ευνοϊκές και τα επόμενα χρόνια.

Παρά τη σημαντική άνοδο που έχει καταγράψει η μετοχή της HELLENiQ ENERGY το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Goldman Sachs αναμένει περιθώρια επιπλέον αύξησης της τιμής, λόγω υψηλότερων εκτιμήσεων EBITDA και χαμηλότερου καθαρού χρέους.

Όπως εκτιμά η Goldman Sachs, το σύστημα διυλιστηρίων της HELLENiQ ENERGY, με υψηλή παραγωγή ντίζελ και τζετ και πλήρη λειτουργία στο Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, επιτρέπει την εκμετάλλευση του διεθνούς κλίματος με μεγιστοποίηση εξαγωγών σε προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι έως τώρα εκτιμήσεις της αγοράς για την HELLENiQ ENERGY, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, υπολείπονται σημαντικά των επιδόσεων που τελικά θα εμφανίσει η εταιρία, κατά συνέπεια η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντανακλά χαμηλούς πολλαπλασιαστές κερδών, σε σχέση με τον κλάδο.

Τέλος, επισημαίνει ότι και οι ταμειακές ροές αναμένονται επίσης υψηλές, οδηγώντας τον καθαρό δανεισμό σε μεγάλη μείωση τα επόμενα δυο χρόνια, με παράλληλη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ύψους περίπου 2 δισ ευρώ, στην τριετία 2026-2028.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, στις 12 Μαΐου, η Goldman Sachs είχε συμπεριλάβει τη μετοχή στα global top picks του κλάδου, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα της HELLENiQ ENERGY ανάμεσα σε μια λίστα ομοειδών μετοχών από την παγκόσμια λίστα εταιρειών με κύρια δραστηριότητα τη Διύλιση.

Το θετικό outlook της Goldman Sachs έρχεται να συναντήσει τις εκτιμήσεις της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY για τη διεθνή αγορά διύλισης και την πορεία του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Κατά την πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη διατήρηση των περιθωρίων διύλισης σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την αγορά παραμένουν σε ισχύ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεγάλη συντήρηση και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Απριλίου. Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές προμήθειας αργού και διαφορετικές ποιότητες πετρελαίου.

«Έχουμε πολύ καλή πορεία σε όλες τις μονάδες διύλισης και επιδόσεις-ρεκόρ», σημείωσε ο κ. Σιάμισιης, υπογραμμίζοντας την υψηλή παραγωγικότητα του ομίλου σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αναφερόμενος στην επίδραση των υψηλών τιμών καυσίμων στην κατανάλωση, ο CEO της HELLENiQ ENERGY σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν διαπιστώνει φαινόμενα demand destruction.

Όπως εξήγησε, η διοίκηση δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για την εμπορική πολιτική των επόμενων μηνών, καθώς το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς. Ωστόσο, στόχος παραμένει η διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα, με αξιοποίηση των διαθέσιμων εμπορικών εργαλείων όπου απαιτείται. Κεντρικό σημείο της ενημέρωσης των αναλυτών αποτέλεσαν οι προοπτικές της διεθνούς αγοράς διύλισης.

Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, η διαθέσιμη παγκόσμια διυλιστική δυναμικότητα παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Στο περιβάλλον αυτό προστίθενται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι αυξημένες ανάγκες για ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από πολεμικές συγκρούσεις, παράγοντες που αναμένεται να διατηρήσουν υψηλή την κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το πρόβλημα της διεθνούς αγοράς δεν εντοπίζεται πλέον τόσο στην προμήθεια αργού όσο στην επάρκεια προϊόντων διύλισης. Οι ζημιές σε διυλιστήρια του Αραβικού Κόλπου και της Ρωσίας, οι περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές προϊόντων και τα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα diesel, βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων δημιουργούν, σύμφωνα με την εταιρεία, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα σύνθετα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.