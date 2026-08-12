ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 15:44
Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 15:01
Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τη νομοθεσία για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 14:32
ΔΟΕ: Αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 13:47
Η easyJet εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 13:44
Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και ορίστηκε ήδη Ανάδοχος Αποκατάστασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 12:32
Παπαθανάσης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ - «Δεν θα υπάρξει ύφεση» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 11:59
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/08/2026 - 11:43
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 10:54
«Μπλόκο» Παρασύρη-Χνάρη στην αμφισβήτηση ιδιοκτησιών λόγω δασικών εκτάσεων στην Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 10:02
ΔΕΔΔΗΕ: Οι επενδύσεις έχουν υπερπενταπλασιαστεί, οι υπογειοποιήσεις έχουν υπεροκταπλασιαστεί
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/08/2026 - 09:12
Η ElvalHalcor στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 08:34
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης με τα «θα» του 2030 ποντάρει ξανά στην προσδοκία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/08/2026 - 08:11
HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 08:09
Βιομηχανικές επενδύσεις 65,7 εκατ. ευρώ: Οι δύο νέες μονάδες σε Δράμα και Θήβα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 08:01
Γιατί ακούτε να στάζει νερό πίσω από το ψυγείο, πότε πρέπει να καλέσετε τεχνικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:36
Γιατί δεν δουλεύει πάντα το κλασικό «κόλπο» με τα κλειστά παράθυρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:36
Πέντε καθημερινά λάθη που κάνουν το σπίτι ανυπόφορα ζεστό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:35
Ποιος είναι ο «κανόνας του 115%» στα κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:35
ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος

HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος
Άννα Διανά
Τετάρτη, 12/08/2026 - 08:09
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στη HELLENiQ ENERGY δίνει η Goldman Sachs, προχωρώντας στην τρίτη αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή μέσα σε τέσσερις μήνες. Ο αμερικανικός οίκος ανεβάζει τον πήχη στα 15,20 ευρώ από 13,50 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy», βλέποντας υψηλότερα EBITDA και σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού χρέους

Στο επίκεντρο των εκτιμήσεών της βρίσκονται τα ισχυρά περιθώρια διύλισης και η δυνατότητα της HELLENiQ ENERGY να αξιοποιήσει τις ελλείψεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαϊκών προϊόντων. Η εικόνα αυτή συμπίπτει με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου, η οποία βλέπει τις συνθήκες στη διύλιση να παραμένουν ευνοϊκές και τα επόμενα χρόνια.

Παρά τη σημαντική άνοδο που έχει καταγράψει η μετοχή της HELLENiQ ENERGY το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Goldman Sachs αναμένει περιθώρια επιπλέον αύξησης της τιμής, λόγω υψηλότερων εκτιμήσεων EBITDA και χαμηλότερου καθαρού χρέους.

Όπως εκτιμά η Goldman Sachs, το σύστημα διυλιστηρίων της HELLENiQ ENERGY, με υψηλή παραγωγή ντίζελ και τζετ και πλήρη λειτουργία στο Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, επιτρέπει την εκμετάλλευση του διεθνούς κλίματος με μεγιστοποίηση εξαγωγών σε προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι έως τώρα εκτιμήσεις της αγοράς για την HELLENiQ ENERGY, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, υπολείπονται σημαντικά των επιδόσεων που τελικά θα εμφανίσει η εταιρία, κατά συνέπεια η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντανακλά χαμηλούς πολλαπλασιαστές κερδών, σε σχέση με τον κλάδο.

Τέλος, επισημαίνει ότι και οι ταμειακές ροές αναμένονται επίσης υψηλές, οδηγώντας τον καθαρό δανεισμό σε μεγάλη μείωση τα επόμενα δυο χρόνια, με παράλληλη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ύψους περίπου 2 δισ ευρώ, στην τριετία 2026-2028.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, στις 12 Μαΐου, η Goldman Sachs είχε συμπεριλάβει τη μετοχή στα global top picks του κλάδου, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα της HELLENiQ ENERGY ανάμεσα σε μια λίστα ομοειδών μετοχών από την παγκόσμια λίστα εταιρειών με κύρια δραστηριότητα τη Διύλιση.

Το θετικό outlook της Goldman Sachs έρχεται να συναντήσει τις εκτιμήσεις της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY για τη διεθνή αγορά διύλισης και την πορεία του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Κατά την πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη διατήρηση των περιθωρίων διύλισης σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την αγορά παραμένουν σε ισχύ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεγάλη συντήρηση και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Απριλίου. Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές προμήθειας αργού και διαφορετικές ποιότητες πετρελαίου.

«Έχουμε πολύ καλή πορεία σε όλες τις μονάδες διύλισης και επιδόσεις-ρεκόρ», σημείωσε ο κ. Σιάμισιης, υπογραμμίζοντας την υψηλή παραγωγικότητα του ομίλου σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αναφερόμενος στην επίδραση των υψηλών τιμών καυσίμων στην κατανάλωση, ο CEO της HELLENiQ ENERGY σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν διαπιστώνει φαινόμενα demand destruction.

Όπως εξήγησε, η διοίκηση δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για την εμπορική πολιτική των επόμενων μηνών, καθώς το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς. Ωστόσο, στόχος παραμένει η διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα, με αξιοποίηση των διαθέσιμων εμπορικών εργαλείων όπου απαιτείται. Κεντρικό σημείο της ενημέρωσης των αναλυτών αποτέλεσαν οι προοπτικές της διεθνούς αγοράς διύλισης.

Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, η διαθέσιμη παγκόσμια διυλιστική δυναμικότητα παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Στο περιβάλλον αυτό προστίθενται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι αυξημένες ανάγκες για ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από πολεμικές συγκρούσεις, παράγοντες που αναμένεται να διατηρήσουν υψηλή την κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το πρόβλημα της διεθνούς αγοράς δεν εντοπίζεται πλέον τόσο στην προμήθεια αργού όσο στην επάρκεια προϊόντων διύλισης. Οι ζημιές σε διυλιστήρια του Αραβικού Κόλπου και της Ρωσίας, οι περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές προϊόντων και τα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα diesel, βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων δημιουργούν, σύμφωνα με την εταιρεία, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα σύνθετα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν 11 Αυγούστου 2026
Η easyJet εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων 12 Αυγούστου 2026
Η easyJet εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τι προβλέπεται για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τι προβλέπεται για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 1.700 Παιδιά με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία του Νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 1.700 Παιδιά με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία του Νερού

HELLENiQ ENERGY: Νέες Πρωτοβουλίες με Στόχο τη Γυναικεία Ενδυνάμωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Νέες Πρωτοβουλίες με Στόχο τη Γυναικεία Ενδυνάμωση

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου

HELLENiQ ENERGY: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου η ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου η ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2025