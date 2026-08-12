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ΔΟΕ: Αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026

ΔΟΕ: Αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 13:47
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026 εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και την εκτόξευση των τιμών των υδρογονανθράκων.

Ο Οργανισμός Ενέργειας του ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον πτώση της ζήτησης κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε επίπεδο έτους ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουλίου αφορούσε μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου το 2026 τοποθετείται πλέον στα 103,29 εκατ.βαρ./ημέρα, έναντι 103,46 εκατ.βαρ./ημέρα κατά την πρόβλεψη του Ιουλίου.

«Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίζουν να βαρύνουν επί της κατανάλωσης του πετρελαίου», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην αναθεωρημένη πρόβλεψη.

Ωστόσο ο Οργανισμός προβλέπει σταδιακή βελτίωση: μετά την μείωση κατά 4,9 εκατ.βαρ./ημέρα κατά το πρώτο τρίμηνο και κατά 2,8 εκατ.βαρ./ημέρα κατά το τρίτο τρίμηνο, αναμένεται αύξηση κατά 0,58 εκατ.βαρ./ημέρα κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Η παγκόσμια προσφορά πλήττεται από την παράταση του αποκλεισμού του Ορμούζ που διαταράσσει τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και μειώνει την διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων.

Περί τα 8,3 εκατομμύρια εκατ.βαρ./ημέρα της πετρελαϊκής παραγωγής του Κόλπου λείπουν από την παγκόσμια προσφορά εξαιτίας της κρίσης του Ορμούζ που έχει χαρακτηρισθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας «η μεγαλύτερη διατάραξη της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου που έχει ποτέ καταγραφεί».

Κατά συνέπεια, η έλλειψη διυλισμένων προϊόντων, η οποία επιδεινώθηκε από τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων, εκτόξευσε τα περιθώρια διύλισης στην ζώνη του Ατλαντικού σε «επίπεδα-ρεκόρ τον Ιούλιο», με το ντίζελ να φτάνει σε τιμή διπλάσια από εκείνη του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές».

Η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται πλέον να υποχωρήσει κατά μέσον όρο κατά 4,3 εκατ.βαρ./ημέρα το 2026 στα 102,02 εκ.β/η και να ανακάμψει κατά +8,3 εκ.β/η τον επόμενο χρόνο για να φθάσει στα 110,3 εκ.β/η.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, μία αποκλιμάκωση του πολέμου θα επέτρεπε την σταδιακή επανάληψη των ροών τους προσεχείς μήνες και θα δημιουργούσε ενδεχομένως περίσσεια προσφοράς πετρελαίου προς το 4ο τρίμηνο του 2026 που θα επέτρεπε την ανασύσταση των στοκ πετρελαίου. Ομως αυτές οι προοπτικές βελτίωσης παραμένουν «εύθραυστες».

«Ακόμη και αν η αγορά αναμένεται να επανέλθει στα πλεονάσματα προς το τέλος του έτους, παραμένουν οι σημαντικοί κίνδυνοι. Η ανάγκη για την άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ έχει αυξηθεί καθώς τα προηγουμένως διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς», προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

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