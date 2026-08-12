Βιομηχανικές επενδύσεις 65,7 εκατ. ευρώ: Οι δύο νέες μονάδες σε Δράμα και Θήβα

Δύο νέες παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 65,7 εκατ. ευρώ σε Δράμα και Θήβα διεκδικούν την ένταξή τους στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων σε δύο διαφορετικούς κλάδους.

Πρόκειται για το επενδυτικό σχέδιο ύψους 45,69 εκατ. ευρώ της νεοσύστατης iTANK στη Δράμα και τη νέα φαρμακευτική μονάδα των 20 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει η Zerono στη Θήβα. Tα επενδυτικά σχέδια έχουν τεθεί σε διαβούλευση από το Enterpise Greece έως τις 15 Αυγούστου.

Το μεγαλύτερο από τα δύο σχέδια αφορά την iTANK, η οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 2025, με έδρα το Μικροχώρι Δράμας και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Κύρια δραστηριότητά της είναι η κατασκευή μεταλλικών δεξαμενών και δοχείων, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνεται και η κατασκευή ψυκτικού εξοπλισμού.

Η επένδυση, προϋπολογισμού 45,69 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία στη Δράμα νέας, πλήρως καθετοποιημένης και υψηλής τεχνολογίας βιομηχανικής μονάδας. Θα παράγει καινοτόμες λύσεις ψύξης, ανοξείδωτες δεξαμενές και μεταλλικά συστήματα αποθήκευσης και διάθεσης υγρών τροφίμων, με έμφαση στον ζύθο, τον οίνο και τα αποστάγματα. Προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 25 νέων θέσεων εργασίας.

Πίσω από το νέο εγχείρημα βρίσκεται ο Γιάννης Ετόγλου, γνωστός από τη δραμινή μικροζυθοποιία Johnnies’ Beer. Η iTANK συνδέεται με την ανάπτυξη ομώνυμης πατενταρισμένης τεχνολογίας για τη μικροζυθοποιία, για την οποία ο επιχειρηματίας είχε προαναγγείλει ήδη από το 2025 την έναρξη μαζικής παραγωγής με την υποστήριξη της Enterprise Greece. Ο φορέας της επένδυσης αιτείται την υπαγωγή του έργου στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και τη λήψη κινήτρων για ταχεία αδειοδότηση και ενίσχυση δαπανών.

Διαφορετική αφετηρία έχει η δεύτερη επένδυση. Η Zerono, με διευθύνουσα σύμβουλο τη Γεωργία Κλαπανάρα, δραστηριοποιείται από το 2007 στην εισαγωγή και διανομή προηγμένης τεχνολογίας ιατρικών προϊόντων, κυρίως στους τομείς της επεμβατικής ακτινολογίας, καρδιολογίας και ογκολογίας.

Στο χαρτοφυλάκιο των διεθνών συνεργασιών της περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Merit Medical, W. L. Gore & Associates, B. Braun, Acandis και Shape Memory Medical.

Με τη νέα επένδυση των 20 εκατ. ευρώ η εταιρεία κάνει το βήμα στην παραγωγή. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέας φαρμακευτικής μονάδας σε ιδιόκτητο γήπεδο 30.753,55 τ.μ. στη θέση «Μεσοβούνι» Θηβών, για την παραγωγή ενδοφλέβιων παρεντερικών διαλυμάτων σε εύκαμπτες σακούλες Non-PVC. Η μονάδα θα ενσωματώνει προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, ρομποτικής και ψηφιακού ελέγχου και θα καλύπτει ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία, από την επεξεργασία των πρώτων υλών έως την τελική συσκευασία και διάθεση των προϊόντων.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, που αφορούν στη χρήση του 2024, η Zerono εμφάνισε κύκλο εργασιών 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,97 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ.

Η Zerono αιτείται την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, στις διατάξεις του ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» τονίζοντας τη συμβολή της επένδυσης στην προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας καθώς και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Με το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας», ο φορέας επένδυσης ζητά να λάβει κίνητρα φορολογικής απαλλαγής, ταχείας αδειοδότησης και ενίσχυσης δαπανών με τη μορφή επιχορήγησης.