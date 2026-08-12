ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 15:44
Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 15:01
Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τη νομοθεσία για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 14:32
ΔΟΕ: Αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 13:47
Η easyJet εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 13:44
Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και ορίστηκε ήδη Ανάδοχος Αποκατάστασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 12:32
Παπαθανάσης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ - «Δεν θα υπάρξει ύφεση» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 11:59
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/08/2026 - 11:43
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 10:54
«Μπλόκο» Παρασύρη-Χνάρη στην αμφισβήτηση ιδιοκτησιών λόγω δασικών εκτάσεων στην Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 10:02
ΔΕΔΔΗΕ: Οι επενδύσεις έχουν υπερπενταπλασιαστεί, οι υπογειοποιήσεις έχουν υπεροκταπλασιαστεί
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/08/2026 - 09:12
Η ElvalHalcor στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 08:34
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης με τα «θα» του 2030 ποντάρει ξανά στην προσδοκία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/08/2026 - 08:11
HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 08:09
Βιομηχανικές επενδύσεις 65,7 εκατ. ευρώ: Οι δύο νέες μονάδες σε Δράμα και Θήβα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 08:01
Γιατί ακούτε να στάζει νερό πίσω από το ψυγείο, πότε πρέπει να καλέσετε τεχνικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:36
Γιατί δεν δουλεύει πάντα το κλασικό «κόλπο» με τα κλειστά παράθυρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:36
Πέντε καθημερινά λάθη που κάνουν το σπίτι ανυπόφορα ζεστό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:35
Ποιος είναι ο «κανόνας του 115%» στα κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:35
ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 10:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Red Code για τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ElvalHalcor στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας
Η ElvalHalcor στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας 12 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας