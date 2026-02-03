ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
Newsroom
Τρίτη, 03/02/2026 - 15:48

26-28 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

«Η καρδιά της ενέργειας» χτυπά στην έκθεση Renewable EnergyTech, από τις 26-28 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενείται ένα εξειδικευμένο συνέδριο που θα καθορίσει την ατζέντα του κλάδου.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου ο ενεργειακός χάρτης αναδιατάσσεται και οι απαιτήσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό γίνονται επιτακτικές, το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το ενεργειακό portal energypress.gr στο πλαίσιο της Renewable EnergyTech, έρχεται να δώσει απαντήσεις, τεχνοκρατική ανάλυση και στοχευμένη πληροφόρηση σε επενδυτές, μηχανικούς, στελέχη ενεργειακών επιχειρήσεων και επαγγελματίες.

Με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κορυφαίοι ομιλητές – επιστήμονες, οι φορείς των ΑΠΕ και επιχειρηματίες αναζητούν και παρουσιάζουν τις εξελίξεις και τις προοπτικές, σε έξι βασικές θεματικές ενότητες:

  • Αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες: νέες επενδυτικές ευκαιρίες και «σανίδα σωτηρίας» για υφιστάμενα projects ΑΠΕ.
  • Συστήματα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων και καταναλωτών.
  • Εξοπλισμός «έξυπνου» και ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου, όπως φορτιστές, αντλίες θερμότητας, εφαρμογές και προϊόντα εξοικονόμησης και ενεργειακής διαχείρισης κλπ.
  • Υποδομές και έξυπνα δίκτυα ηλεκτροκίνησης – Εξελίξεις, «αγκάθια» και επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών φόρτισης.
  • Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών: Η νέα πρόκληση για παλιούς και νέους επενδυτές και
  • Οι αγορές ΑΠΕ της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η διοργάνωση του συνεδρίου εντός της Renewable EnergyTech, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ενεργειακό portal Energypress.gr, συνδυάζεται με την παράλληλη διεξαγωγή της έκθεσης Forward Green Expo, η οποία παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις κυκλικής οικονομίας, βιώσιμα υλικά, πρακτικές πράσινης παραγωγής και σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης πόρων.

Η αγορά της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας δίνει το ετήσιο ραντεβού της στη Θεσσαλονίκη από τις 26-28 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ

Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας

Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά

Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση

Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης