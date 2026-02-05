Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε

Σας ενημερώνουμε ότι ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), στο πλαίσιο της προετοιμασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του ν. 4412/2016, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την: «Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center του ΔΑΠΕΕΠ, με στόχο την αύξηση δυνατοτήτων, τη βελτίωση διαθεσιμότητας/ απόδοσης και την απρόσκοπτη συνεργασία με υφιστάμενο εξοπλισμό/λογισμικό.»

Το κείμενο της διαβούλευσης μαζί με το παράρτημα μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) (Μοναδικός Κωδικός: 2026DIAB32178) επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες», και να προβούν σε άμεσο σχολιασμό σύμφωνα με τους αναρτημένους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής.

