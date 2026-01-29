ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 09:01

Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της ανάπτυξης μπαταριών, διευκολύνοντας την αδειοδότηση, διορθώνοντας τα δασμολογικά εμπόδια, ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και διασφαλίζοντας την ασφαλή και βιώσιμη ενσωμάτωση της αποθήκευσης σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα.

Η ΕΕ εγκατέστησε 27,1 GWh νέας χωρητικότητας αποθήκευσης μπαταριών το 2025, μια νέα χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα με έκθεςη της SolarPower Europe. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 45% σε ετήσια βάση και επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη έχει ήδη δεκαπλασιάσει τον στόλο μπαταριών της από το 2021, από 7,8 GWh σε 77,3 GWh σήμερα.

BSMR_graphs_Figure_6_be4be4968d.png

Για να καλύψει τις ανάγκες της σε ενεργειακή ευελιξία έως το 2030, η ΕΕ πρέπει τώρα να επαναλάβει αυτή τη δεκαπλασιασμένη αύξηση, φτάνοντας περίπου τις 750 GWh μέχρι το τέλος της δεκαετίας.τα μεγάλα συστήματα αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της επέκτασης της αποθήκευσης μπαταριών στην Ευρώπη, παρέχοντας το 55% της συνολικής νέας προστιθέμενης χωρητικότητας το 2025 και σηματοδοτώντας μια σαφή μετατόπιση στη δομή της αγοράς.

Οι βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς και τα καλύτερα πλαίσια πολιτικής επέτρεψαν σε έργα μεγάλης κλίμακας να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Οι οικιακές εγκαταστάσεις μειώθηκαν κατά 6% στις 9,8GWh εν μέσω χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και μειωμένων προγραμμάτων στήριξης, ενώ τα εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα σημείωσαν μέτρια ανάπτυξη.

BSMR_graphs_Figure_5_a782a7fb7b.png

Η Walburga Hemetsberger, Διευθύνουσα Σύμβουλος της SolarPower Europe, δήλωσε: «Η αγορά αποθήκευσης μπαταριών στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία και παρέχει την ευέλικτη χωρητικότητα που χρειάζεται επειγόντως το ενεργειακό μας σύστημα. Η ισχυρή υιοθέτηση μπαταριών κοινής ωφέλειας το 2025 δείχνει ότι οι επενδυτές είναι έτοιμοι, η τεχνολογία είναι ώριμη και τα οφέλη του συστήματος είναι σαφή. Αλλά τώρα πρέπει να επιταχύνουμε δραματικά την ανάπτυξη. Για να υποστηρίξουμε την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, χρειαζόμαστε έναν στόλο μπαταριών ικανό να υποστηρίξει ένα πλήρως ευέλικτο, βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύστημα».

Δείτε αναλυτικά την έκθεση εδώ

