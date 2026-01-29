SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες

Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της ανάπτυξης μπαταριών, διευκολύνοντας την αδειοδότηση, διορθώνοντας τα δασμολογικά εμπόδια, ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και διασφαλίζοντας την ασφαλή και βιώσιμη ενσωμάτωση της αποθήκευσης σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα.

Η ΕΕ εγκατέστησε 27,1 GWh νέας χωρητικότητας αποθήκευσης μπαταριών το 2025, μια νέα χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα με έκθεςη της SolarPower Europe. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 45% σε ετήσια βάση και επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη έχει ήδη δεκαπλασιάσει τον στόλο μπαταριών της από το 2021, από 7,8 GWh σε 77,3 GWh σήμερα.

Για να καλύψει τις ανάγκες της σε ενεργειακή ευελιξία έως το 2030, η ΕΕ πρέπει τώρα να επαναλάβει αυτή τη δεκαπλασιασμένη αύξηση, φτάνοντας περίπου τις 750 GWh μέχρι το τέλος της δεκαετίας.τα μεγάλα συστήματα αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της επέκτασης της αποθήκευσης μπαταριών στην Ευρώπη, παρέχοντας το 55% της συνολικής νέας προστιθέμενης χωρητικότητας το 2025 και σηματοδοτώντας μια σαφή μετατόπιση στη δομή της αγοράς.

Οι βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς και τα καλύτερα πλαίσια πολιτικής επέτρεψαν σε έργα μεγάλης κλίμακας να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Οι οικιακές εγκαταστάσεις μειώθηκαν κατά 6% στις 9,8GWh εν μέσω χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και μειωμένων προγραμμάτων στήριξης, ενώ τα εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα σημείωσαν μέτρια ανάπτυξη.

Η Walburga Hemetsberger, Διευθύνουσα Σύμβουλος της SolarPower Europe, δήλωσε: «Η αγορά αποθήκευσης μπαταριών στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία και παρέχει την ευέλικτη χωρητικότητα που χρειάζεται επειγόντως το ενεργειακό μας σύστημα. Η ισχυρή υιοθέτηση μπαταριών κοινής ωφέλειας το 2025 δείχνει ότι οι επενδυτές είναι έτοιμοι, η τεχνολογία είναι ώριμη και τα οφέλη του συστήματος είναι σαφή. Αλλά τώρα πρέπει να επιταχύνουμε δραματικά την ανάπτυξη. Για να υποστηρίξουμε την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, χρειαζόμαστε έναν στόλο μπαταριών ικανό να υποστηρίξει ένα πλήρως ευέλικτο, βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύστημα».

