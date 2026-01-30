ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης

Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 08:26

Τον ρόλο της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και της αποθήκευσης ενέργειας ως αναγκαίων συμπληρωμάτων της ενεργειακής μετάβασης ανέδειξαν κυβερνητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγλη Ζαππείου

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, παρουσίασε τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέων υποδομών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι «σήμερα έχουμε 14 υποδομές και κατασκευάζονται άλλες 28», ενώ «απομένουν ακόμη 12 μονάδες για να ολοκληρωθεί το δίκτυο». Όπως τόνισε, πρόκειται για «κρίσιμες μονάδες», καθώς «δεν θα θάβεται τίποτα, αλλά θα μετατρέπεται σε δευτερογενές καύσιμο».

Υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή αξιοποίηση χωρίς ανακύκλωση», επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή αξιοποίηση ενισχύει την κυκλική οικονομία». Στόχος είναι η «ανακύκλωση στο 65%», από περίπου 20% σήμερα, σημειώνοντας ότι το υπόλειμμα που θα απομένει «δεν έχει νόημα να θάβεται, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά». Προειδοποίησε ότι χωρίς την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης «θα αναγκαστούμε να θάβουμε τα απορρίμματα», τονίζοντας ότι «η ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση είναι συμπληρωματικές».

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασία Στάμου, ανέδειξε τον ρόλο της κεφαλαιαγοράς, σημειώνοντας ότι «η κυκλική οικονομία και η βιωσιμότητα αποτελούν πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης», καθώς «δημιουργούν ανθεκτικές και βιώσιμες επιχειρήσεις». Όπως ανέφερε, «η κεφαλαιαγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια» και ότι το ζητούμενο είναι «να κατευθύνονται σε επενδύσεις και επιχειρήσεις που μπορούν να τα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά». Αναφερόμενη στην εποπτεία, τόνισε ότι αυτή «δημιουργεί εμπιστοσύνη με όρους ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης», τόσο στην αγορά όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κόκκοτος, Γενικός Διευθυντής, ΑΒΒ, σημείωσε ότι η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων «εξαρτάται από το μοντέλο κράτους που επιλέγουμε», υπογραμμίζοντας ότι «οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να διαχειρίζονται την παραγωγή ενέργειας – μειώνοντας τα απορρίμματα και παράγοντας ενέργεια». Όπως ανέφερε, σε μικρές ευρωπαϊκές πόλεις «η ηλεκτροδότηση καλύπτεται από ενέργεια που παράγεται από τα απορρίμματα». Τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν λύνεται έτσι το ενεργειακό πρόβλημα», αλλά «μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και παράγεται περιορισμένη ποσότητα ενέργειας».

«Είμαστε υπέρ της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) Δημήτρης Κοντάξης, διευκρινίζοντας ότι αυτό προϋποθέτει «σωστή διαχείριση» και «διακριτά ρεύματα». Τόνισε ότι «η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι σωστή, καθώς οδηγεί σε απώλεια πρώτων υλών», ξεκαθαρίζοντας ότι η ενεργειακή αξιοποίηση αφορά πρωτίστως τη διαχείριση αποβλήτων και δευτερευόντως την παραγωγή ενέργειας.

ενώ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, δρ Στέλιος Λουμάκης, ανέφερε ότι «οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα είναι ένας τρόπος προστασίας», σημειώνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι περικοπές και οι μηδενικές τιμές», οι οποίες «αμβλύνονται μέσω της αποθήκευσης».

Στο δεύτερο πάνελ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Δημοσθένης Βοϊβόντας, ανέφερε ότι «το 2026 είναι το έτος κατά το οποίο η αποθήκευση ενέργειας περνά από τη φάση του σχεδιασμού στη λειτουργία», σημειώνοντας ότι «οι μπαταρίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες» και δημιουργούν «καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον για τις ΑΠΕ». Τόνισε ότι «η αποθήκευση αποτελεί πολύτιμο πόρο και όχι απλώς μια επένδυση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «επιτάχυνση των διαδικασιών» και «σαφή κατανομή ρόλων».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Δρ. Στέλιος Λουμάκης, σημείωσε ότι «οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα λειτουργούν ενίοτε ως μηχανισμός προστασίας», επισημαίνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι οι περικοπές και οι μηδενικές τιμές», φαινόμενα που «μπορούν να αμβλυνθούν μέσω της αποθήκευσης».

Τέλος, η Lucia Dolera, Business Development Manager BESS της Jinko, υπογράμμισε ότι «για την αποθήκευση ενέργειας χρειάζεται τεχνολογία που να υποστηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ», επισημαίνοντας ότι «οι αγορές χωρητικότητας είναι το πρώτο βήμα ώστε να είναι χορηγίσιμες αυτές οι επενδύσεις». Όπως τόνισε, «πρέπει να γνωρίζουμε τους σαφείς κανόνες», σημειώνοντας ότι το 2024 «εγκαταστάθηκαν 70,1 γιγαβάτ στην Ευρώπη».

Τις συζητήσεις συντόνισαν ο Αλέξανδρος Κόντης, Editor in Chief του Real Group, και ο Δρ. Μάριος Στανίτσας, Head of Energy Department της LDK Consultants.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Tsomokos Communications

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες 29 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο

SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες

Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα