Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης

Τον ρόλο της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και της αποθήκευσης ενέργειας ως αναγκαίων συμπληρωμάτων της ενεργειακής μετάβασης ανέδειξαν κυβερνητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγλη Ζαππείου

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, παρουσίασε τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέων υποδομών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι «σήμερα έχουμε 14 υποδομές και κατασκευάζονται άλλες 28», ενώ «απομένουν ακόμη 12 μονάδες για να ολοκληρωθεί το δίκτυο». Όπως τόνισε, πρόκειται για «κρίσιμες μονάδες», καθώς «δεν θα θάβεται τίποτα, αλλά θα μετατρέπεται σε δευτερογενές καύσιμο».

Υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή αξιοποίηση χωρίς ανακύκλωση», επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή αξιοποίηση ενισχύει την κυκλική οικονομία». Στόχος είναι η «ανακύκλωση στο 65%», από περίπου 20% σήμερα, σημειώνοντας ότι το υπόλειμμα που θα απομένει «δεν έχει νόημα να θάβεται, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά». Προειδοποίησε ότι χωρίς την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης «θα αναγκαστούμε να θάβουμε τα απορρίμματα», τονίζοντας ότι «η ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση είναι συμπληρωματικές».

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασία Στάμου, ανέδειξε τον ρόλο της κεφαλαιαγοράς, σημειώνοντας ότι «η κυκλική οικονομία και η βιωσιμότητα αποτελούν πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης», καθώς «δημιουργούν ανθεκτικές και βιώσιμες επιχειρήσεις». Όπως ανέφερε, «η κεφαλαιαγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια» και ότι το ζητούμενο είναι «να κατευθύνονται σε επενδύσεις και επιχειρήσεις που μπορούν να τα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά». Αναφερόμενη στην εποπτεία, τόνισε ότι αυτή «δημιουργεί εμπιστοσύνη με όρους ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης», τόσο στην αγορά όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κόκκοτος, Γενικός Διευθυντής, ΑΒΒ, σημείωσε ότι η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων «εξαρτάται από το μοντέλο κράτους που επιλέγουμε», υπογραμμίζοντας ότι «οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να διαχειρίζονται την παραγωγή ενέργειας – μειώνοντας τα απορρίμματα και παράγοντας ενέργεια». Όπως ανέφερε, σε μικρές ευρωπαϊκές πόλεις «η ηλεκτροδότηση καλύπτεται από ενέργεια που παράγεται από τα απορρίμματα». Τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν λύνεται έτσι το ενεργειακό πρόβλημα», αλλά «μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και παράγεται περιορισμένη ποσότητα ενέργειας».

«Είμαστε υπέρ της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) Δημήτρης Κοντάξης, διευκρινίζοντας ότι αυτό προϋποθέτει «σωστή διαχείριση» και «διακριτά ρεύματα». Τόνισε ότι «η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι σωστή, καθώς οδηγεί σε απώλεια πρώτων υλών», ξεκαθαρίζοντας ότι η ενεργειακή αξιοποίηση αφορά πρωτίστως τη διαχείριση αποβλήτων και δευτερευόντως την παραγωγή ενέργειας.

ενώ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, δρ Στέλιος Λουμάκης, ανέφερε ότι «οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα είναι ένας τρόπος προστασίας», σημειώνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι περικοπές και οι μηδενικές τιμές», οι οποίες «αμβλύνονται μέσω της αποθήκευσης».

Στο δεύτερο πάνελ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Δημοσθένης Βοϊβόντας, ανέφερε ότι «το 2026 είναι το έτος κατά το οποίο η αποθήκευση ενέργειας περνά από τη φάση του σχεδιασμού στη λειτουργία», σημειώνοντας ότι «οι μπαταρίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες» και δημιουργούν «καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον για τις ΑΠΕ». Τόνισε ότι «η αποθήκευση αποτελεί πολύτιμο πόρο και όχι απλώς μια επένδυση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «επιτάχυνση των διαδικασιών» και «σαφή κατανομή ρόλων».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Δρ. Στέλιος Λουμάκης, σημείωσε ότι «οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα λειτουργούν ενίοτε ως μηχανισμός προστασίας», επισημαίνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι οι περικοπές και οι μηδενικές τιμές», φαινόμενα που «μπορούν να αμβλυνθούν μέσω της αποθήκευσης».

Τέλος, η Lucia Dolera, Business Development Manager BESS της Jinko, υπογράμμισε ότι «για την αποθήκευση ενέργειας χρειάζεται τεχνολογία που να υποστηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ», επισημαίνοντας ότι «οι αγορές χωρητικότητας είναι το πρώτο βήμα ώστε να είναι χορηγίσιμες αυτές οι επενδύσεις». Όπως τόνισε, «πρέπει να γνωρίζουμε τους σαφείς κανόνες», σημειώνοντας ότι το 2024 «εγκαταστάθηκαν 70,1 γιγαβάτ στην Ευρώπη».

Τις συζητήσεις συντόνισαν ο Αλέξανδρος Κόντης, Editor in Chief του Real Group, και ο Δρ. Μάριος Στανίτσας, Head of Energy Department της LDK Consultants.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Tsomokos Communications