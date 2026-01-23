ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», με τις διατάξεις της οποίας εξασφαλίζονται σημαντικές παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 της τροπολογίας (παράγραφοι 2 έως 6), προβλέπονται επείγουσες πολεοδομικές παρατάσεις που έχουν στόχο την διευκόλυνση των πολιτών, ως εξής:

  • Με την παρ. 2 παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 (Α` 167) επί των κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται κατά το μέρος που αφορούν σε χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025, καθώς και η προθεσμίας μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e–adeies».
  • Με την παρ. 3 παρατείνεται η σύνταξη και υποβολή́ ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι έως και την 1ηΦεβρουαρίου 2028.
  • Με την παρ. 4 παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, έως και την 31ηΜαρτίου 2028.
  • Με την παρ. 5 παρατείνεται το επιτρεπτό των χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών έως και την 31ηΜαρτίου 2027.
  • Με την παρ. 6 παρατείνεται η διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα όργανα που την ασκούν κατά τον παρόντα χρόνο μέχρι και την 30ηΙουνίου 2026.

Τέλος, στο άρθρο 4 προβλέπεται η παράταση ηλέκτρισης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα ομαλής υλοποίησης των έργων ανάπτυξης των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.), λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν. Έτσι, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026 η υποχρέωση για ενεργοποίηση των Σ.Α.Η.Ε. που έχουν επιλεχθεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Με τις συγκεκριμένες παρατάσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και η αξιοπιστία του πολεοδομικού πλαισίου, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για την ακίνητη περιουσία.

