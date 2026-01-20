O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03

O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 13:27

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του άρθρου 11Γ του ν. 4685/2020, ως ισχύει, έχει ενεργοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΑΠΕ η δυνατότητα για υποβολή αιτήματος προσθήκης συστήματος αποθήκευσης μέσω κοινού μετατροπέα σε σταθμούς ΑΠΕ ανεξάρτητων παραγωγών.

Για τα εν λόγω αιτήματα διακρίνονται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

  • αίτημα προσθήκης συστήματος αποθήκευσης με το οποίο προκαλείται αύξηση της συμβολής του σταθμού στο βραχυκύκλωμα σε σχέση με την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) που έχει χορηγηθεί,
  • αίτημα προσθήκης συστήματος αποθήκευσης με το οποίο δεν προκαλείται αύξηση της συμβολής του σταθμού στο βραχυκύκλωμα σε σχέση με την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που έχει χορηγηθεί.

Τα αιτήματα για την περίπτωση (α) δύνανται να υποβληθούν μόνο στο πρώτο 10ήμερο του κύκλου αιτήσεων, καθώς αφορούν αιτήματα που δεσμεύουν επιπλέον ηλεκτρικό χώρο, ενώ για την περίπτωση (β) δύνανται να υποβληθούν μέσω ενέργειας προσθήκης συστήματος αποθήκευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, καθώς δεν δεσμεύουν επιπλέον ηλεκτρικό χώρο.

Η προκαλούμενη αύξηση διαπιστώνεται μέσω της ακόλουθης συνθήκης:
1,1 x Ονομαστική φαινόμενη ισχύς του νέου κοινού μετατροπέα > Συνολική ισχύς που καταλαμβάνει ο σταθμός στο βραχυκύκλωμα με βάση την ΟΠΣ που έχει χορηγηθεί

Παράδειγμα:
Έστω Φ/Β σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 400kW.
Για Ονομαστική φαινόμενη ισχύ του νέου κοινού μετατροπέα έως και 400/1,1 = 363,6 KVA το αίτημα εντάσσεται στην περίπτωση (β). Διαφορετικά για μεγαλύτερη από την ισχύ αυτή εντάσσεται στην περίπτωση (α).

Για τα αιτήματα σύνδεσης θα κατατίθενται τα εξής:

Α) Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση (α) προσθήκης συστήματος αποθήκευσης (νέο αίτημα), η ηλεκτρονική πλατφόρμα ζητάει από τον αιτούντα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Δικαιολογητικά έγγραφα για νέα αίτηση σύνδεσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή αποθήκευσης» που είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο, επικαιροποιημένα ως προς το σύστημα αποθήκευσης:

Στην περίπτωση (β) προσθήκης συστήματος αποθήκευσης (ενέργεια παραγωγού), υπάρχει κατάλληλο πεδίο στο τελικό στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο αιτών θα πρέπει να αναρτήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που είχαν υποβληθεί στην αρχική αίτηση σύνδεσης για τον σταθμό ΑΠΕ, επικαιροποιημένα ως προς το σύστημα αποθήκευσης:

  • Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων Παραγωγού ή Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΑΕΥ συνοδευόμενη από το τοπογραφικό σκαρίφημα με τα όρια της θέσης εγκατάστασης του σταθμού (εφόσον ο σταθμός υπάγεται στην υποχρέωση έκδοσης αυτής)
  • Παραστατικό/Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
  • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης σφραγισμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας (στην περίπτωση μετατροπής του σταθμού ΑΠΕ σε σταθμό της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, θα παρουσιάζονται και οι αισθητήρες κατεύθυνσης αναφορικά με την απαγόρευση απορρόφησης από το Δίκτυο ενέργειας από το σύστημα αποθήκευσης)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα – Διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες του πολυγώνου του ακινήτου και με ενδεικτική απεικόνιση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του σταθμού (εφόσον ο σταθμός υπάγεται στην υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωση Παραγωγού από τη ΡΑΑΕΥ)
  • Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης του σταθμού (εφόσον απαιτείται για εξαιρούμενο σταθμό)
  • Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού
  • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού του σταθμού

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, σε περίπτωση εξαιρούμενου σταθμού του οποίου το σύστημα αποθήκευσης πρόκειται να εγκατασταθεί σε διαφορετικό χώρο από αυτόν του σταθμού ΑΠΕ, απαιτείται η συνυποβολή των κάτωθι:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του https://www.gov.gr/, όπου θα δηλώνεται α) ο χώρος εγκατάστασης του συστήματος αποθήκευσης και β) ότι ο χώρος αυτός είναι διαφορετικός από τον χώρο εγκατάστασης του σταθμού και
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης του συστήματος αποθήκευσης.

Για τα ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν οι διευκρινήσεις και οι απαιτήσεις που αναλύονται στο έντυπο «Δικαιολογητικά έγγραφα για νέα αίτηση σύνδεσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή αποθήκευσης» που είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο

Β) Εγγυητική Επιστολή

Τόσο στην περίπτωση (α), όσο και στην περίπτωση (β), για την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης, απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 5γ του άρθρου 11Γ του ν. 4685/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 5261/2025, όπου προβλέπονται τα εξής:

  • Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 11Α του άρθρου 10, νοείται ως ισχύς του αιτήματος η μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού.
  • Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 11Β του άρθρου 10 νοείται ως ισχύς του αιτήματος η μέγιστη ισχύς έγχυσης του σταθμού(Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4685/2020: «η Μέγιστη Ισχύς Έγχυσης σταθμού παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με διατάξεις αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τη μέγιστη ισχύ έγχυσης από τις διατάξεις αποθήκευσης του σταθμού, όποια από τις δύο είναι υψηλότερη»).

Παράδειγμα:

Έστω Φ/Β σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 400kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW.

  • Για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης και μετατροπή του σταθμού σε σταθμό της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος παραγωγήςτου σταθμού, δηλαδή τα 400kW.
  • Για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης και μετατροπή του σταθμού σε σταθμό της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 όπου η διάταξη αποθήκευσης έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 500kW το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος έγχυσηςτου σταθμού, δηλαδή τα 500kW.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην Διεύθυνση Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 23, 11743, Αθήνα.

Γ) Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού

Τόσο στην περίπτωση (α), όσο και στην περίπτωση (β), απαιτείται η υποβολή του Παραρτήματος Ι ή Παραρτήματος ΙΙ με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού.

