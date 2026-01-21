Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της από 29.10.2025 δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς σχετικά με την εισαγωγή της αποθήκευσης, η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις ακόλουθες εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. και της EnExClear (ΕΧΕ 94 & EnExClear 42/20.01.2026 – αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-409480/21.01.2026):

Τροποποίηση της μεθοδολογίας εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/ Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά κατά τις διατάξεις των υποενοτήτων 4.1.3.2, 4.3.3 και 5.10.3 του Κανονισμού ΕΧΕ (Απόφαση Ε-165/2025) προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σειρά περικοπής των Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης οι σχετικές Εντολές που εισάγονται από Οντότητες/ Χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν ΣΑΗΕ.

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, τη Χρονική Ανάλυση Υποβολής Εντολών καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με την υποενότητα 4.1.3.1 και τις υποενότητες 5.4 και 5.5 του Κανονισμού ΕΧΕ (Απόφαση Ε-166/2025) σχετικά με την εισαγωγή Κυκλικών Εντολών Πακέτου και την επέκταση της πρόσβασης των επιμέρους Οντοτήτων σε Εντολές Πακέτου στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα» σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016 και το κεφάλαιο 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Απόφαση Ε-167/2025) ώστε να προβλεφθεί ο τρόπος υπολογισμού του κινδύνου για τον νέο τύπο Εντολών κατά τα ως άνω.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

