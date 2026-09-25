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Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού αποκτά την πιστοποίηση Green Key

Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού αποκτά την πιστοποίηση Green Key
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 15:37
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Το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα που εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης.

Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού έλαβε την πιστοποίηση Green Key, το διεθνώς αναγνωρισμένο οικολογικό σήμα ποιότητας του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), που προωθεί τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης διαχείρισης σε πολιτιστικούς και τουριστικούς οργανισμούς. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον πολιτιστικό χώρο στην Ελλάδα, καθώς το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού είναι το πρώτο μουσείο στη χώρα που λαμβάνει το Green Key, εντάσσοντας τη λειτουργία και τη διαχείρισή του σε ένα διεθνές πλαίσιο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, δήλωσε: «Την τελευταία δεκαετία, τα μουσεία έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού περισσότερο από κάθε άλλον πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό φορέα. Γι' αυτόν τον λόγο, η ευθύνη τους να δίνουν το καλό παράδειγμα και να καινοτομούν είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. Η ευαισθητοποίηση γύρω από τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις αποτελεί βασικό κομμάτι της αποστολής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1) γίνεται το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα που λαμβάνει τη διεθνή περιβαλλοντική πιστοποίηση Green Key. Η διάκριση αυτή αποτελεί την αφετηρία μιας συνεχούς προσπάθειας του Μουσείου να εφαρμόζει τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές και να εξοικειώνει το κοινό με αυτές».

Όπως δήλωσε η Διευθύντρια της ΕΕΠΦ, Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά: «Η ένταξη του Μουσείου Μπενάκη στο Green Key έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για έναν οργανισμό με τον οποίο μας συνδέουν κοινές αξίες γύρω από τη βιωσιμότητα και τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η συνεργασία μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διάδοση μιας κουλτούρας βιώσιμης λειτουργίας και στον χώρο του πολιτισμού και ευχόμαστε το παράδειγμα του Μουσείου Μπενάκη να ανοίξει τον δρόμο και για άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς».

Η απονομή του Green Key προϋποθέτει την τήρηση ενός ολοκληρωμένου συνόλου κριτηρίων, τα οποία αφορούν διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας ενός οργανισμού. Τα κριτήρια αφορούν, μεταξύ άλλων, την περιβαλλοντική διαχείριση και πολιτική, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, τις βιώσιμες προμήθειες, τη χρήση προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και των επισκεπτών.

Η ένταξη του Μουσείου Μπενάκη στο Green Key επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στην ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινή του λειτουργία. Παράλληλα, η πιστοποίηση αποτελεί ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης, ενισχύοντας την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης πολιτιστικής εμπειρίας για το κοινό.

Με την απόκτηση του Green Key, το Μουσείο Μπενάκη αναδεικνύει τη σημασία της περιβαλλοντικής συνείδησης στον πολιτιστικό χώρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην προώθηση πιο βιώσιμων πρακτικών.

Από την πλευρά της, η Νατάσσα Αντωνοπούλου, Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Green Key στην Ελλάδα, σημείωσε: «Μετά από χρόνια συστηματικής δουλειάς, βλέπουμε πλέον το Green Key να διευρύνει ουσιαστικά την παρουσία του και στον χώρο των μουσείων και του πολιτισμού. Με την ένταξη του Μουσείου Μπενάκη, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις επτά χώρες παγκοσμίως που διαθέτουν μουσεία πιστοποιημένα με Green Key.. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η βιωσιμότητα περνά σταδιακά από τη θεωρία στην πράξη και μπορεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν και εξελίσσονται οι σύγχρονοι πολιτιστικοί φορείς».

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