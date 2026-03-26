Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση

Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
Newsroom
Πέμπτη, 26/03/2026 - 14:05

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τη λογική της αντίδρασης μετά την καταστροφή σε μια καλύτερη στρατηγική πρόληψης και ετοιμότητας υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Ο κ. Αρναούτογλου τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι φυσικές καταστροφές και οι κρίσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα αλλά ολοένα συχνότερα και εντονότερα φαινόμενα.

«Παρόλο που έχει χιλιοειπωθεί, δεν πρέπει να σταματήσουμε να το τονίζουμε: οι καταστροφές δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και υγειονομικές απειλές δοκιμάζουν όλο και πιο συχνά τις κοινωνίες μας», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση οι πολίτες στρέφονται στην Ευρώπη αναζητώντας απαντήσεις και προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποτελεί ένα από τα πιο απτά παραδείγματα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι όταν η Ευρώπη συνεργάζεται μπορεί να σώσει ζωές.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει πως δεν αρκεί η αντίδραση μετά την καταστροφή. «Πρέπει να επενδύσουμε ουσιαστικά στην πρόληψη και στην ετοιμότητα», τόνισε.

Στην παρέμβασή του ανέδειξε την ανάγκη για ισχυρότερο ευρωπαϊκό συντονισμό, ενίσχυση των κοινών επιχειρησιακών δυνατοτήτων όπως το rescEU, αλλά και για ουσιαστικό ρόλο των Περιφερειών και των τοπικών αρχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν συμβαίνει μια κρίση.

Αναφερόμενος στην εμπειρία της Ελλάδας, σημείωσε ότι η χώρα έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μεγάλες καταστροφές, με πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία φαινόμενα να αφήνουν βαθύ αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη μετεωρολογία και στην έγκαιρη προειδοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική προστασία ξεκινά από την κατανόηση των κινδύνων και την έγκαιρη προετοιμασία.

Ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο νομοθετικό φάκελο, τόνισε ότι η πολιτική προστασία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και συνοχής.

«Οι πολίτες δεν περιμένουν μόνο αλληλεγγύη μετά την καταστροφή. Περιμένουν μια Ευρώπη που προλαμβάνει, προετοιμάζεται και προστατεύει», κατέληξε.

Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες 26 Μαρτίου 2026

