Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τη λογική της αντίδρασης μετά την καταστροφή σε μια καλύτερη στρατηγική πρόληψης και ετοιμότητας υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου , μιλώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Ο κ. Αρναούτογλου τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι φυσικές καταστροφές και οι κρίσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα αλλά ολοένα συχνότερα και εντονότερα φαινόμενα.

«Παρόλο που έχει χιλιοειπωθεί, δεν πρέπει να σταματήσουμε να το τονίζουμε: οι καταστροφές δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και υγειονομικές απειλές δοκιμάζουν όλο και πιο συχνά τις κοινωνίες μας», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση οι πολίτες στρέφονται στην Ευρώπη αναζητώντας απαντήσεις και προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποτελεί ένα από τα πιο απτά παραδείγματα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι όταν η Ευρώπη συνεργάζεται μπορεί να σώσει ζωές.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει πως δεν αρκεί η αντίδραση μετά την καταστροφή. «Πρέπει να επενδύσουμε ουσιαστικά στην πρόληψη και στην ετοιμότητα», τόνισε.

Στην παρέμβασή του ανέδειξε την ανάγκη για ισχυρότερο ευρωπαϊκό συντονισμό, ενίσχυση των κοινών επιχειρησιακών δυνατοτήτων όπως το rescEU, αλλά και για ουσιαστικό ρόλο των Περιφερειών και των τοπικών αρχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν συμβαίνει μια κρίση.

Αναφερόμενος στην εμπειρία της Ελλάδας, σημείωσε ότι η χώρα έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μεγάλες καταστροφές, με πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία φαινόμενα να αφήνουν βαθύ αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη μετεωρολογία και στην έγκαιρη προειδοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική προστασία ξεκινά από την κατανόηση των κινδύνων και την έγκαιρη προετοιμασία.

Ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο νομοθετικό φάκελο, τόνισε ότι η πολιτική προστασία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και συνοχής.

«Οι πολίτες δεν περιμένουν μόνο αλληλεγγύη μετά την καταστροφή. Περιμένουν μια Ευρώπη που προλαμβάνει, προετοιμάζεται και προστατεύει», κατέληξε.