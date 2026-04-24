Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις

Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 08:48

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα, αλλά έναν σύνθετο γρίφο που συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική, τη χρηματοδότηση και τη σταθερότητα των αγορών. Σε αυτό το περιβάλλον, ζητήματα όπως η μακροπρόθεσμη στρατηγική, η διαφοροποίηση του εφοδιασμού και οι ροές κεφαλαίων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026.

Ο ενεργειακός τομέας είναι από τους πιο σύνθετους ως προς την χρηματοδότησή του ανέφερε ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας. Όπως επισήμανε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν και δυσκολίες στην χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ αναφέρθηκε και στις ριζικές αλλαγές στην τιμολόγηση της ενέργειας στην ΕΕ. Όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ, τόνισε ότι σχεδόν το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας προέρχεται από πράσινες πηγές. Υπάρχει τόση πολλή ανανεώσιμη ενέργεια που το μεσημέρι η τιμή είναι στο μηδέν και αυτό δημιουργεί περιπλοκότητα στην χρηματοδότηση των επενδύσεων. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, ζητούμενο είναι η αναβάθμιση του δικτύου αλλά και η προώθηση τεχνολογικών λύσεων, όπως είναι η αποθήκευση.

Ο Charles Hendry, Distinguished Fellow, Atlantic Council ανέφερε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να στείλει καθαρά σήματα προς τις αγορές για την στρατηγική και τον οδικό χάρτη που έχει χαράξει, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Σημαντικές παράμετροι είναι ο συντονισμός και η ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα των ΑΠΕ ειδικά σε χώρες που έχουν το δυναμικό όπως η Ελλάδα.

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, Deputy CEO, MOTOR OL, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα από το πλέον σύνθετα διυλιστήρια στην Ευρώπη επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ανέλυσε την εμπροσθοβαρή στρατηγική της εταιρείας, καθώς σε υλοποίηση βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της με ορίζοντα το 2030, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει επενδύσει περί τα 600 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ και επιπλέον 700 εκατ. ευρώ σε παραδοσιακούς τομείς συμμετέχοντας στην Πράσινη Μετάβαση. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη στρατηγική, ελευθερία κινήσεων, αλλά και αναβαθμισμένο δίκτυο ανέφερε και συμπλήρωσε την ανάγκη προώθησης των PPAs.

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, ανέφερε ο Geoffrey Pyatt, Assistant Secretary of State, Energy Resources (2022-2025). Επισήμανε το απόθεμα σε ΑΠΕ της χώρας μας, αλλά και τις ισχυρές διεθνείς σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ελλάδα τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με περιφερειακές χώρες. Ο κ. Pyatt αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην μεταφορά ενέργειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η Ελλάδα έχει μπει στον χάρτη ως ένας σημαντικός Ευρωπαϊκός και Ευρασιατικός ενεργειακός κόμβος». Ανέλυσε τις διεθνείς προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα εξαιτίας της κρίσης στην Μέση Ανατολή αλλά και την θέση της ΕΕ η οποία μπορεί να ισχυροποιηθεί δίνοντας έμφαση στη χρήση των ΑΠΕ, με τη διαφοροποίηση των πηγών αλλά και την προώθηση των εξορύξεων με συμφωνίες όπως αυτές της ExxonMobil, της Εnergean και της Helleniq Energy που υπεγράφη στη χώρα μας. «Αυτή η πολυπλοκότητα θα είναι η νέα κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρθηκε στον ρόλο της ναυτιλίας, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν από τους πλέον κρίσιμους κρίκους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η ναυτιλία επενδύει για το μακροπρόθεσμο μέλλον σε ορίζονται τριακονταετίας και πρόσθεσε την συμπληρωματικότητα των διαφόρων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και την σχέση μεταξύ τιμής και διαθεσιμότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην χρήση πυρηνικής ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την ως την μοναδική πραγματική πηγή ενέργειας μηδενικών εκπομπών, αλλά με τεράστιο κόστος παραγωγής. Ο κ. Παπαδημητρίου μίλησε και για τον ρόλο αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία εν μέσω κρίσης στην Μ. Ανατολή.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, Director, HELLENiQ Energy Center for Sustainability and Energy @Alba.

