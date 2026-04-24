ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανάρτησε στις 23.04.2026 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Μαρτίου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022 περί «Αναβάθμισης του ενεργειακού εξοπλισμού Φ/Β Σταθμών», οι Παραγωγοί των Φ/Β Σταθμών που κατά την τιμολογιακή περίοδο Φεβρουαρίου 2026 έλαβαν πρώτη φορά Ενημερωτικό Σημείωμα Τιμολόγησης Υπερβάλλουσας Ενέργειας για το έτος 2025, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 23.05.2026 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του αρχικού παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ». Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στην καρτέλα «Μη διασυνδεδεμένα νησιά», στην καρτέλα «Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».