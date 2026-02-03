Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing

Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
Bill Mead on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 03/02/2026 - 06:38

Αμερικανική εταιρεία προσφέρει στα νοικοκυριά έναν χαμηλού κόστους τρόπο μετάβασης στην ηλιακή ενέργεια.

Η Palmetto είναι μια εταιρεία ηλιακής ενέργειας με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, που φιλοδοξεί να διευκολύνει τα νοικοκυριά να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το πρόγραμμα LightReach, μια εναλλακτική προσέγγιση στη διαχείριση της οικιακής ενέργειας, σχεδιασμένη για όσους θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Σε αντίθεση με πολλά παραδοσιακά προγράμματα ηλιακής ενέργειας, το LightReach βασίζεται σε μηνιαίο μοντέλο μίσθωσης, περιορίζοντας σημαντικά το αρχικό κόστος.

Η Palmetto προσφέρει συμβόλαια με μικρή ή μηδενική προκαταβολή, αφαιρώντας ένα από τα βασικά εμπόδια για τη μετάβαση στην ηλιακή ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς υψηλές αρχικές επενδύσεις.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ηλιακών πάνελ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, καθώς αυτά παραμένουν ιδιοκτησία της Palmetto Finance. Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη, την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος, ενώ παρέχει εγγύηση απόδοσης 90% και κάλυψη του εξοπλισμού για διάστημα έως 25 ετών.

Πριν από την εγκατάσταση, η Palmetto αξιολογεί τις ενεργειακές ανάγκες και τα τιμολόγια του κάθε νοικοκυριού, παρουσιάζοντας εκτιμήσεις για την πιθανή εξοικονόμηση. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τον σχεδιασμό του συστήματος και το ενεργειακό πλάνο για το σπίτι τους πριν την τελική έγκριση.

Καθώς τα οφέλη συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν σταδιακά την εξάρτησή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές ρύπων.

Μια λύση «win - win» για πορτοφόλι και περιβάλλον

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, η οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ ευθύνεται για περίπου το 9,2% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Παρά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, το ηλεκτρικό δίκτυο εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μονάδες άνθρακα, οι οποίες συμβάλλουν τόσο στην κλιματική αλλαγή όσο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Αντίθετα, τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άμεσες εκπομπές, προσφέροντας ένα καθαρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Σε διαδικτυακές συζητήσεις, όπως στο Reddit, χρήστες επισημαίνουν ότι η μίσθωση ηλιακών πάνελ επιτρέπει στους καταναλωτές να μεταφέρουν το κόστος συντήρησης και ασφάλισης στον πάροχο. Κάποιοι μάλιστα, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, χαρακτηρίζουν τα μοντέλα μίσθωσης και τα συμβόλαια αγοράς ενέργειας ως τις πιο λειτουργικές λύσεις για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Οι μαρτυρίες πελατών της Palmetto είναι επίσης θετικές, με αρκετούς να δηλώνουν ότι θα ήθελαν να είχαν στραφεί νωρίτερα στην ηλιακή ενέργεια, ενώ άλλοι επισημαίνουν το ανταγωνιστικό κόστος και τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Πηγή: thecooldown

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 06:38

