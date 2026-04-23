Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
23/04/2026 - 13:37
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
23/04/2026 - 13:25
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
23/04/2026 - 12:30
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
23/04/2026 - 12:01
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
23/04/2026 - 11:25
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
23/04/2026 - 11:22
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
23/04/2026 - 10:38
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
23/04/2026 - 10:08
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
23/04/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
23/04/2026 - 09:16
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
23/04/2026 - 08:33
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
23/04/2026 - 08:23
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
23/04/2026 - 08:17
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
23/04/2026 - 08:08
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
23/04/2026 - 08:05
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
23/04/2026 - 08:03
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
23/04/2026 - 06:43
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
23/04/2026 - 06:43
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
23/04/2026 - 06:43
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
Πέμπτη, 23/04/2026 - 15:47

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά γίνεται πιο απαιτητική και η αξία μετατοπίζεται από την απλή προσθήκη ισχύος στην υλοποίηση ανθεκτικών και αποδοτικών υποδομών, η Τέρνα Ενεργειακή εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης με σαφή στρατηγική κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Χαντάβας, ανέδειξε το στίγμα της επόμενης ημέρας και τον ενισχυμένο ρόλο της εταιρείας ως περιφερειακής πλατφόρμας της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε, η ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου «η πραγματική αξία δεν προκύπτει μόνο από την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά από την ικανότητα να υλοποιείς έργα σε κλίμακα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πειθαρχία στην εκτέλεση και στη διάθεση κεφαλαίων».

Ο κ. Χαντάβας τόνισε ότι η συνεργασία με τη Masdar δημιουργεί μία νέα δυναμική για την εταιρεία, συνδυάζοντας τη διεθνή επενδυτική ισχύ με αποδεδειγμένη τοπική εκτελεστική ικανότητα. Όπως ανέφερε, η Masdar, η οποία σήμερα συμπληρώνει 20 χρόνια ιστορίας, έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 100 GW έως το 2030, στηριζόμενη σε πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβος ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη, με ενεργή παρουσία σε πολλαπλές αγορές και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας που υλοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στον σχεδιασμό και την ωρίμανση νέων επενδύσεων σε αποθήκευση, ΑΠΕ και υβριδικά έργα, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες του συστήματος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας, ο κ. Χαντάβας υπογράμμισε: «Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να θέτεις φιλόδοξους στόχους, αλλά να έχεις την ικανότητα να τους υλοποιείς».

ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ

Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων