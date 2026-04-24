ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:37

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης

Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 08:54

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) απέστειλε χθες, 23 Απριλίου 2026, επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΚΠΗΕ), αναφορικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 5294/2026.

Καθώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού πλαισίου για την παροχή ενεργειακών και συναφών υπηρεσιών από τους Προμηθευτές μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, στην παρέμβασή του, ο ΕΣΠΕΝ τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη:

  • Να διευρυνθεί ρητώς το πεδίο εφαρμογής του υπό διαβούλευση άρθρου 24Α, ώστε να περιλαμβάνει και υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας, συντήρησης, τεχνικής βοήθειας και έκδοσης πιστοποιητικών.
  • Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω της συμπλήρωσης των άρθρων 39 και 42 του ΚΠΗΕ.
  • Να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί περιορισμού των επισφαλειών που συνδέονται με το μέρος του κόστους που δεν θα επιδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
  • Να εξεταστεί η χρηματοδότηση εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο εξοικονόμησης που μπορούν να επιτύχουν.


Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά και τεκμηριωμένα στον δημόσιο διάλογο, με στόχο ένα σταθερό, εφαρμόσιμο και ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη της αγοράς, θα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και θα προστατεύει ουσιαστικά τους καταναλωτές.

Διαβάστε την επιστολή: Τροποποίηση ΚΠΗΕ – Ενεργειακές υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

