ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) απέστειλε χθες, 23 Απριλίου 2026, επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΚΠΗΕ), αναφορικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 5294/2026.

Καθώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού πλαισίου για την παροχή ενεργειακών και συναφών υπηρεσιών από τους Προμηθευτές μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, στην παρέμβασή του, ο ΕΣΠΕΝ τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη:

Να διευρυνθεί ρητώς το πεδίο εφαρμογής του υπό διαβούλευση άρθρου 24Α, ώστε να περιλαμβάνει και υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας, συντήρησης, τεχνικής βοήθειας και έκδοσης πιστοποιητικών.

Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω της συμπλήρωσης των άρθρων 39 και 42 του ΚΠΗΕ.

Να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί περιορισμού των επισφαλειών που συνδέονται με το μέρος του κόστους που δεν θα επιδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Να εξεταστεί η χρηματοδότηση εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο εξοικονόμησης που μπορούν να επιτύχουν.



Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά και τεκμηριωμένα στον δημόσιο διάλογο, με στόχο ένα σταθερό, εφαρμόσιμο και ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη της αγοράς, θα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και θα προστατεύει ουσιαστικά τους καταναλωτές.

Διαβάστε την επιστολή: Τροποποίηση ΚΠΗΕ – Ενεργειακές υπηρεσίες