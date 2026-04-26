Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35

Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
Κυριακή, 26/04/2026 - 08:24

Από τα πρώτα ψυγεία του 19ου αιώνα που χρησιμοποιούσαν αμμωνία και επικίνδυνα χημικά, έως τα σύγχρονα συστήματα που αξιοποιούν συνθετικά και φυσικά ψυκτικά υγρά, η εξέλιξη είχε πάντα στόχο την αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Καθώς οι αντλίες θερμότητας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς για θέρμανση και ψύξη, ένα κρίσιμο ερώτημα έρχεται στο προσκήνιο: πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν;

Παρότι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η αντλία θερμότητας την καθιστά βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, κανένα ψυκτικό υγρό δεν θεωρείται μέχρι σήμερα απολύτως ασφαλές για το περιβάλλον.

Οι αντλίες θερμότητας δεν καίνε ορυκτά καύσιμα και καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα ηλεκτρικής θέρμανσης. Για τον λόγο αυτό προωθούνται ευρέως, ενώ σε πολλές χώρες παρέχονται κίνητρα στους πολίτες για την εγκατάστασή τους.

Το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ωστόσο, δεν είναι μηδενικό, κυρίως λόγω των ψυκτικών υγρών που επιτρέπουν τη λειτουργία τους.

Το ψυκτικό υγρό είναι η χημική ένωση που κυκλοφορεί στα κυκλώματα μιας αντλίας θερμότητας, ενός ψυγείου ή ενός κλιματιστικού και μεταφέρει θερμότητα από τον έναν χώρο σε έναν άλλο. Χωρίς αυτό, κανένα σύστημα ψύξης ή θέρμανσης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ιδανικά, ένα ψυκτικό υγρό πρέπει να έχει χαμηλό σημείο βρασμού, υψηλή ικανότητα μεταφοράς θερμότητας, να μην είναι τοξικό ή εύφλεκτο, να έχει μηδενική επίδραση στη στιβάδα του όζοντος και χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη - ένας συνδυασμός που αποδεικνύεται δύσκολος.

Η ιστορία των ψυκτικών υγρών δείχνει πόσο περίπλοκη είναι αυτή η ισορροπία. Τα πρώτα σύγχρονα ψυκτικά υγρά του 20ού αιώνα, οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs), θεωρήθηκαν αρχικά ασφαλή, αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι κατέστρεφαν τη στιβάδα του όζοντος. Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987 οδήγησε στη διεθνή απαγόρευσή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες κατηγορίες ψυκτικών.

Τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πριν από το 2010 χρησιμοποιούσαν κυρίως το R-22, ουσία που πλέον καταργείται λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. Αντικαταστάθηκε από το R-410A, το οποίο δεν επηρεάζει το όζον αλλά συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη και επίσης αποσύρεται σταδιακά.

Η νεότερη γενιά συστημάτων χρησιμοποιεί το R-454B, ένα ψυκτικό χαμηλότερου κλιματικού αποτυπώματος και χωρίς επίδραση στο όζον. Παρ’ όλα αυτά, είναι ελαφρώς εύφλεκτο, γεγονός που δείχνει ότι κάθε τεχνολογική λύση συνοδεύεται από διαφορετικούς περιορισμούς.

Η εξέλιξη των ψυκτικών υγρών συνεχίζεται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Από την αμμωνία και τα επικίνδυνα χημικά των πρώτων ψυγείων, έως τα σύγχρονα συνθετικά αέρια, κάθε νέα γενιά επιχειρεί να διορθώσει τα προβλήματα της προηγούμενης. Σήμερα, η έρευνα στρέφεται ολοένα περισσότερο σε φυσικά ψυκτικά, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το προπάνιο ή ακόμη και η αμμωνία, τα οποία εμφανίζουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παρά τις αβεβαιότητες, οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα συνολικά οφέλη των αντλιών θερμότητας παραμένουν σημαντικά. Η πρόκληση πλέον δεν είναι αν θα χρησιμοποιούνται, αλλά πώς η τεχνολογία των ψυκτικών υγρών θα εξελιχθεί ώστε να καταστεί πραγματικά βιώσιμη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 08:24

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον 06 Απριλίου 2026
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
Η LG επιταχύνει τη διεθνή καινοτομία στις αντλίες θερμότητας μέσω έρευνας βασισμένης σε κοινοπραξίες
IEA: Αντλίες θερμότητας, ηλεκτροκίνηση και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
