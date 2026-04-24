Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
23/04/2026 - 13:37

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
Παρασκευή, 24/04/2026 - 08:03

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, μιλώντας στο 11ο Delphi Economic Forum, ανέδειξε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ ορυκτών καυσίμων και ενεργειακής μετάβασης, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των ρυθμιστικών αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συζήτηση με τίτλο “Energy Transition: Strategy, Supply and Capital Flows”, ο κ. Τζαννετάκης, τόνισε, πώς η πορεία της εταιρείας προς την ηγετική της θέση στη διύλιση βασίστηκε σε διαρκείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που υποστηρίχθηκε από το μοντέλο της οικογενειακής εισηγμένης επιχείρησης. Παράλληλα, η ανάπτυξη ενισχύθηκε μέσω εξαγορών και επέκτασης σε δραστηριότητες όπως τα δίκτυα λιανικής και τα αεροπορικά καύσιμα.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε ότι η εταιρεία ξεκίνησε τον μετασχηματισμό της ήδη από το 2018, προχωρώντας το 2019 στις πρώτες επενδύσεις σε αιολική ενέργεια. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανέρχεται περίπου στα 900 MW, κυρίως από αιολικά πάρκα, με συμπληρωματικές επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια και μονάδες αποθήκευσης. Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ. κατευθύνονται στη διύλιση και 2,5 δισ. σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες, με το 64% του προγράμματος να έχει ήδη υλοποιηθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προκλήσεις που προκύπτουν από το ρυθμιστικό περιβάλλον, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερότητα, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και μεγαλύτερη ευελιξία από τις αρχές. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και το κανονιστικό πλαίσιο χωρίς ευελιξία μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος και αβεβαιότητα για τις μεγάλες επενδύσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας μεταβαίνει πλέον από τις εξαγορές στην οργανική ανάπτυξη έργων, η οποία είναι πιο σύνθετη και απαιτητική, ενώ αναγνώρισε ότι η πορεία πέραν του 2030 παραμένει μια πρόκληση.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ανέδειξε τη σημασία της ευελιξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διαφοροποίησε άμεσα την τροφοδοσία του διυλιστηρίου, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν βασιζόταν κατά 75% σε ροές μέσω των στενών του Ορμούζ.

Ο κ. Τζαννετάκης υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει ρεαλισμό και ισορροπία. Παράλληλα στάθηκε στην ανάδειξη των επενδύσεων στη διύλιση ως κρίσιμες για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης σε ντίζελ, αεροπορικά και άλλα καύσιμα. Καταλήγοντας τόνισε ότι, η επιτυχής μετάβαση προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος στην τοποθέτησή του: «Το πιο σημαντικό είναι η ισορροπία. Για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, χρειάζεται η στήριξη του συστήματος, της κυβέρνησης και των ρυθμιστικών αρχών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευελιξία για την επιχειρηματική κοινότητα από τις ρυθμιστικές αρχές είναι καθοριστική».

Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου 24 Απριλίου 2026
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή 24 Απριλίου 2026
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο – μια επικίνδυνη επιλογή που βαφτίζεται &quot;πράσινη μετάβαση&quot;
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο – μια επικίνδυνη επιλογή που βαφτίζεται "πράσινη μετάβαση"

Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.

METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση

Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026

Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη