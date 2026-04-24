Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης

Την αξιολόγηση των δεδομένων, ενόψει της εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης, υπό το πρίσμα της διασφάλισης της επάρκειας, της οικονομικότερης πρόσβασης των πολιτών στην ενέργεια και του εργασιακού μέλλοντος των εργαζομένων στις λιγνιτικές μονάδες, ζήτησε με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο βουλευτής ΠΕ Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης.

Με την παρέμβασή του ο κυβερνητικός βουλευτής σημειώνει ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων επηρεάζει ραγδαία το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και μέσα σε αυτές τις απρόβλεπτες και δυναμικές εξελίξεις η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει ευελιξία και να προσαρμόζει τον σχεδιασμό της, με γνώμονα το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ για την διατήρηση στο σύστημα της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» μέχρι το 2027, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ο βουλευτής επισημαίνει ότι θα πρέπει να σταθμιστούν τα νέα δεδομένα και οι όποιες αποφάσεις να μην επιτρέψουν εκ των υστέρων αμφισβητήσεις, ιδίως για ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς στην προτεραία κατάσταση, όπως είναι το κλείσιμο των λιγνιτικών σταθμών. Ζήτημα το οποίο συνδέει και με τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και το εργασιακό μέλλον των απασχολούμενων στη λιγνιτική δραστηριότητα.

