Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
23/04/2026 - 13:37

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 07:51

Dubravka Šuica: «Η Ελλάδα έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Η γεωγραφική της θέση και εμβληματικά έργα που συνδέουν την Ευρώπη με γειτονικές περιοχές, την καθιστούν φυσική γέφυρα ενεργειακής συνεργασίας»

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε σήμερα με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο, κα Dubravka Šuica, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η κοινή αντίληψη ότι η Μεσόγειος αναδεικνύεται σε χώρο αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, τόσο σε όρους ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης όσο και γεωπολιτικής σταθερότητας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «η χώρα μας αποτελεί βασικό πυλώνα υλοποίησης αυτής της στρατηγικής».

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, μια πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει μια πιο συνεκτική και στρατηγική κατεύθυνση στην ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή. Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τον ρόλο της χώρας μας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος, που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και μέσα από τις υποδομές LNG και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο, το GSI, το 3+1 καθώς και το East Med Gas Forum είναι συνεργασίες που εδραιώνουν την σταθερότητα στην περιοχή, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και συνεργασίας, και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαία Επίτροπος συνεχάρη την Ελλάδα, «για τον ολοένα και πιο ενισχυμένο ρόλο της ως βασικού ενεργειακού κόμβου. Η Ελλάδα οικοδομεί ισχυρές συνεργασίες στην περιοχή, αλλά και πέραν αυτής. Παράλληλα, σημειώνει σημαντική πρόοδο στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει «πολύ καλές επιδόσεις στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύτερες από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 23% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ξεπερνά το 50%».

Σε μια ιδιαίτερη γεωπολιτική περίοδο διεθνώς, με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή να παραμένει τεταμένη, η κα Šuica αναγνώρισε τον ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, σημειώνοντας ότι «Η Ελλάδα έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Η γεωγραφική της θέση και εμβληματικά έργα — όπως το GREGY ή η ηλεκτρική διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία — που συνδέουν την Ευρώπη με γειτονικές περιοχές, την καθιστούν φυσική γέφυρα ενεργειακής συνεργασίας. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στη διασύνδεση αγορών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην προώθηση της καθαρής ενεργειακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή».

Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης 24 Απριλίου 2026
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
