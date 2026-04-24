Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου

Κατά την τοποθέτησή της στο πάνελ, η CEO του ΔΕΣΦΑ επισήμανε την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής ανταγωνιστικότητας μέσω μιας πιο ολιστικής και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στον ενεργειακό σχεδιασμό για την ενεργειακή ασφάλεια, αντί της αποσπασματικής αντιμετώπισης μεμονωμένων κρίσεων με βραχυπρόθεσμες λύσεις.

Τόνισε ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση ενεργειακών κρίσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία· ωστόσο, δεν είναι ακόμη πλήρως θωρακισμένη απέναντι σε πιθανά μελλοντικά σοκ. Όπως υπογράμμισε, η μέχρι σήμερα αποτελεσματική αντίδραση βασίστηκε κυρίως σε άμεσες και στοχεύμενες παρεμβάσεις. Χρειάζεται, ωστόσο, να ενισχύσουμε περαιτέρω την ευελιξία των υποδομών και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Η κα Sferruzza υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών και η διαφοροποίηση των πηγών και διαδρομών εφοδιασμού απαιτούν χρόνο, με σημαντικά έργα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία και Γερμανία).

Αναφερόμενη στα αποθέματα φυσικού αερίου, σημείωσε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σήμερα κάτω από τον μέσο όρο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για τους επόμενους μήνες. Τόνισε την ανάγκη ταχείας αναπλήρωσης των αποθεμάτων, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών και συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο δήλωσε ότι εάν οι χρήστες δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το επίπεδο τιμών, θα απαιτηθεί κρατική στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η απουσία υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου αποτελεί ένα κενό, το οποίο ωστόσο μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος.

Panel: Interconnectivity and Resilience: The Future of Energy Infrastructure

Κατά την παρέμβασή της στο πάνελ, η Maria Sferruzza παρουσίασε το στρατηγικό όραμα του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, δίνοντας έμφαση τόσο στην ετοιμότητα των υποδομών όσο και στην ανάγκη για μια ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση.

Τόνισε ότι το φυσικό αέριο θα παραμείνει βασικό στοιχείο του ενεργειακού μείγματος τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής του ΔΕΣΦΑ. Η εταιρεία επικεντρώνεται σήμερα σε δύο κύριους πυλώνες: την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς και την επέκταση του διεθνούς της ρόλου. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις προς υποστήριξη και των δύο, τοποθετώντας την Ελλάδα ως έναν ολοένα και πιο σημαντικό κόμβο διαμετακόμισης και εξαγωγών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κομβικά έργα υποδομής, όπως οι σταθμοί συμπίεσης της Αμπελιάς και της Κομοτηνής, πλησιάζουν στην πλήρη λειτουργία τους, ενώ ο αγωγός Καρπερή–Κομοτηνή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εξαγωγική δυναμικότητα. Η κ. Sferruzza υπογράμμισε ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ήδη σε θέση να εξάγει έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και βρίσκεται σε τροχιά σχεδόν διπλασιασμού των υφιστάμενων εξαγωγικών όγκων, με πρόσθετες επεκτάσεις δυναμικότητας σε εξέλιξη.

Κοιτώντας προς το μέλλον, σημείωσε ότι τα έτη 2026 και 2027 αναμένεται να είναι έτη ανάπτυξης για το φυσικό αέριο, λόγω όχι μόνο της περιφερειακής ζήτησης αλλά και της στενής διασύνδεσης μεταξύ των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ εξελίσσεται συνεπώς πέρα από τα εθνικά σύνορα, υποστηρίζοντας τόσο την ασφάλεια εφοδιασμού σε εγχώριο επίπεδο όσο και τις περιφερειακές ενεργειακές ροές.

Όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, η κ. Sferruzza τόνισε την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία του «εκκρεμούς», εξήγησε ότι ο κλάδος πρέπει να αποφύγει τις μετατοπίσεις μεταξύ άκρων — πλήρη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έναντι άμεσης πλήρους μετάβασης — και αντί αυτού να ακολουθήσει μια σταδιακή πορεία που θα συνδυάζει το φυσικό αέριο, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και το υδρογόνο.

Υπογράμμισε ότι το φυσικό αέριο και οι τεχνολογίες μείωσης εκπομπών CO₂ θα κυριαρχήσουν βραχυπρόθεσμα, επιτρέποντας μια σταδιακή και βιώσιμη μετάβαση προς το υδρογόνο. Ο ΔΕΣΦΑ αναπτύσσει ενεργά το έργο Apollo CO₂, συγχρηματοδοτούμενο από το EU Innovation Fund, για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS), το οποίο στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα.

Όσον αφορά το υδρογόνο, η κ. Sferruzza αναγνώρισε ότι η ευρείας κλίμακας ανάπτυξή του θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, ο ΔΕΣΦΑ προετοιμάζει ήδη το δίκτυό του ώστε να μπορεί να υποδεχθεί ροές υδρογόνου στο μέλλον, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς η Ελλάδα είναι απίθανο να αποτελέσει σημαντικό τελικό καταναλωτή, αλλά θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη μεταφορά και την ενσωμάτωση.

Συμπερασματικά, επισήμανε ότι η ανθεκτικότητα και η διασυνδεσιμότητα του ενεργειακού συστήματος θα εξαρτηθούν από τη διαφοροποίηση, τις επενδύσεις σε υποδομές και την ενοποίηση των συστημάτων, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακή ενεργειακή πύλη.