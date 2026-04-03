Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
Markus Spiske on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 03/04/2026 - 06:34

«Μην απογοητεύεστε από έναν συννεφιασμένο Δεκέμβρη. Ο ήλιος πάντα επιστρέφει και, σε βάθος ενός έτους, οι ακτίνες του μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας».

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ στα σπίτια τους είναι η μηνιαία εξοικονόμηση στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί εταιρείας πράσινης ενέργειας, μερικές φορές είναι απαραίτητο να εξετάζεται η ευρύτερη εικόνα και οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Ο Άντριου Μπλοκ της Palmetto τονίζει πως είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στην ετήσια εξοικονόμηση, πέρα από τη μηνιαία. Όπως εξηγεί, ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινά κάποιος να χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή του για την απόδοσή τους.

«Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάνελ εξαρτάται από την εποχή», σημειώνει. «Γι’ αυτό, για να κατανοήσει κανείς πραγματικά το δυναμικό εξοικονόμησης των φωτοβολταϊκών, πρέπει να εξετάσει ολόκληρο το έτος. Οι μηνιαίες αποτυπώσεις μπορεί να είναι κάπως παραπλανητικές».

Η εξοικονόμηση από τα φωτοβολταϊκά επηρεάζεται από τον αριθμό των ηλιόλουστων σε σύγκριση με τις συννεφιασμένες ημέρες που επικρατούν σε διαφορετικές περιόδους του έτους.

Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι συνήθως οι καλύτερες περίοδοι για τη συγκέντρωση πιστώσεων στον λογαριασμό, όταν η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να διοχετεύεται πίσω στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών είναι πιθανό να παρατηρηθεί η μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους, ακόμη και μηδενικοί μηνιαίοι λογαριασμοί.

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας μειώνεται φυσιολογικά λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας. Παράλληλα, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας των χαμηλότερων θερμοκρασιών και των αυξημένων αναγκών θέρμανσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι λογαριασμοί μπορεί να είναι υψηλότεροι τον χειμώνα δεν σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά δεν αξίζουν.

Ο Μπλοκ προτείνει να εξετάζεται η συνολική εξοικονόμηση σε ετήσια βάση, ώστε να προκύπτει μια ακριβής εικόνα της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και της απόσβεσης της επένδυσης. Οι πιστώσεις που συγκεντρώνονται το καλοκαίρι είναι πιθανό να αντισταθμίσουν τους αυξημένους λογαριασμούς του χειμώνα.

Αντί να εξετάζονται μεμονωμένοι μηνιαίοι λογαριασμοί και να δίνεται υπερβολική σημασία στη μηνιαία απόδοση, συνιστάται ο υπολογισμός της πραγματικής εξοικονόμησης προσθέτοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των τελευταίων 12 μηνών και συγκρίνοντάς το με τα ποσά που καταβάλλονταν πριν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Πηγή: thecooldown.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/04/2026 - 06:34

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ 03 Απριλίου 2026
