Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά

«Μην απογοητεύεστε από έναν συννεφιασμένο Δεκέμβρη. Ο ήλιος πάντα επιστρέφει και, σε βάθος ενός έτους, οι ακτίνες του μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας».

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ στα σπίτια τους είναι η μηνιαία εξοικονόμηση στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί εταιρείας πράσινης ενέργειας, μερικές φορές είναι απαραίτητο να εξετάζεται η ευρύτερη εικόνα και οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Ο Άντριου Μπλοκ της Palmetto τονίζει πως είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στην ετήσια εξοικονόμηση, πέρα από τη μηνιαία. Όπως εξηγεί, ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινά κάποιος να χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή του για την απόδοσή τους.

«Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάνελ εξαρτάται από την εποχή», σημειώνει. «Γι’ αυτό, για να κατανοήσει κανείς πραγματικά το δυναμικό εξοικονόμησης των φωτοβολταϊκών, πρέπει να εξετάσει ολόκληρο το έτος. Οι μηνιαίες αποτυπώσεις μπορεί να είναι κάπως παραπλανητικές».

Η εξοικονόμηση από τα φωτοβολταϊκά επηρεάζεται από τον αριθμό των ηλιόλουστων σε σύγκριση με τις συννεφιασμένες ημέρες που επικρατούν σε διαφορετικές περιόδους του έτους.

Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι συνήθως οι καλύτερες περίοδοι για τη συγκέντρωση πιστώσεων στον λογαριασμό, όταν η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να διοχετεύεται πίσω στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών είναι πιθανό να παρατηρηθεί η μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους, ακόμη και μηδενικοί μηνιαίοι λογαριασμοί.

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας μειώνεται φυσιολογικά λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας. Παράλληλα, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας των χαμηλότερων θερμοκρασιών και των αυξημένων αναγκών θέρμανσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι λογαριασμοί μπορεί να είναι υψηλότεροι τον χειμώνα δεν σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά δεν αξίζουν.

Ο Μπλοκ προτείνει να εξετάζεται η συνολική εξοικονόμηση σε ετήσια βάση, ώστε να προκύπτει μια ακριβής εικόνα της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και της απόσβεσης της επένδυσης. Οι πιστώσεις που συγκεντρώνονται το καλοκαίρι είναι πιθανό να αντισταθμίσουν τους αυξημένους λογαριασμούς του χειμώνα.

Αντί να εξετάζονται μεμονωμένοι μηνιαίοι λογαριασμοί και να δίνεται υπερβολική σημασία στη μηνιαία απόδοση, συνιστάται ο υπολογισμός της πραγματικής εξοικονόμησης προσθέτοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των τελευταίων 12 μηνών και συγκρίνοντάς το με τα ποσά που καταβάλλονταν πριν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Πηγή: thecooldown.com