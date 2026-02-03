Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα

Βρετανική εταιρεία αξιοποιεί «τεχνολογία που μηδενίζει τους λογαριασμούς» και «καταργεί» πλήρως το κόστος ενέργειας.

Πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο αξιοποιούν ιδιωτικά σχήματα και επενδύουν σε «σπίτια χωρίς λογαριασμούς» (zero-bills homes) - όχι μόνο για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, αλλά για να το εξαλείψουν πλήρως.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που η κυβέρνηση εγκαινιάζει το σχέδιο «Warm Homes» ύψους 15 δισ. λιρών, με στόχο «την αναβάθμιση των κατοικιών της χώρας, την παροχή βοήθεια στις οικογένειες για τη μείωση των λογαριασμών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας».

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη χορήγηση δανείων μηδενικού επιτοκίου σε ιδιοκτήτες κατοικιών για τη χρηματοδότηση αντλιών θερμότητας, ενώ, σύμφωνα με τους Times, εξετάζεται και ένα μοντέλο «συνδρομής τύπου Netflix» για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ.

Τι είναι τα σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς;

Τα σπίτια χωρίς λογαριασμούς είναι εξοπλισμένα με ηλιακά πάνελ, αντλίες θερμότητας και μπαταρίες, που παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνει ο ένοικος.

Κάθε πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια πωλείται πίσω στο εθνικό δίκτυο, με αποτέλεσμα οι μηνιαίοι λογαριασμοί του καταναλωτή να ανέρχονται συνολικά σε 0 λίρες.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει προς το παρόν τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και περιορίζεται σε συμβόλαιο ορισμένου χρόνου.

Ο βασικός πρωτεργάτης του προγράμματος είναι η Octopus Energy, η οποία έγινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024, σύμφωνα με το Independent.

Στο πλαίσιο των τιμολογιακών της ρυθμίσεων, η Octopus «εγγυάται» ότι κάθε ακίνητο «δεν θα πληρώνει τίποτα για ενέργεια, ακόμη και αν καταναλώνει περισσότερη από όση παράγει», για σταθερή περίοδο από πέντε έως δέκα χρόνια, σύμφωνα με το This Is Money.

Η εταιρεία μάλιστα αποκομίζει επαρκή έσοδα μέσω της «εξαγωγής πλεονάζουσας ενέργειας» στο δίκτυο, ώστε το πρόγραμμα να είναι εμπορικά βιώσιμο.

Ποια είναι τα οφέλη;

«Αν γίνει σωστά, η αναβάθμιση των κατοικιών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη δραστική μείωση των λογαριασμών και της υγρασίας», εξηγεί το Sky News.

«Οι ακτιβιστές για το κλίμα και η βιομηχανία έχουν σε γενικές γραμμές χαιρετίσει την ιδέα».

Η Octopus εκτιμά ότι ένα μέσο σπίτι δύο έως τριών υπνοδωματίων θα μπορούσε να εξοικονομήσει σχεδόν 1.800 λίρες (ή 2.000 ευρώ) ετησίως, με βάση τα τρέχοντα ανώτατα όρια τιμών της Ofgem.

Η μετάβαση δεν θα είχε μόνο οικονομικό νόημα, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, σύμφωνα με το i Paper. Τα σπίτια μηδενικών λογαριασμών, όταν κατασκευάζονται από την αρχή, μπορούν να περιλαμβάνουν «τεχνολογίες αιχμής» στον εξαερισμό, οι οποίες φέρνουν «φρέσκο αέρα στο εσωτερικό, ενώ ταυτόχρονα συλλαμβάνουν και επαναχρησιμοποιούν τη θερμότητα του μπαγιάτικου αέρα που εξέρχεται».

Σε ευρύτερη κλίμακα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι απομακρύνονται από το φυσικό αέριο, οι εισαγωγές αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να μειωθούν, σχολιάζει το Sky News.

Για την κυβέρνηση, θα μπορούσε να υπάρχει ακόμη και «γεωπολιτική αξία στο να απεξαρτηθεί η χώρα από το αέριο» και να στραφεί αντίθετα σε καθαρή ενέργεια που παράγεται εγχώρια, αντί να βασίζεται σε αγορές από το εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η μετάβαση σε ένα σπίτι μηδενικών λογαριασμών «δεν είναι απαραίτητα φθηνή».

Όπως εξηγεί το This Is Money, ανάλογα με το μέγεθος των κατοικιών και το αν ορισμένα εξαρτήματα είναι προεγκατεστημένα, το μέσο κόστος τεχνολογίας και εγκατάστασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 λίρες (έως και 23.000 ευρώ).

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Octopus σκοπεύει να «αναπτύξει» 100.000 κατοικίες στο τιμολόγιο μηδενικών λογαριασμών έως το 2030, έχοντας πρόσφατα επενδύσει «100 εκατ. λίρες για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας», σύμφωνα με το Independent.

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 5.000 ακίνητα, με σημαντικές επενδύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νορθάμπτον και το Δυτικό Σάσεξ.

Πηγή: theweek.com