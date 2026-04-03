Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
Άννα Διανά
Παρασκευή, 03/04/2026 - 08:04

Με νομοθετική διάταξη που ενσωματώνεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας RED III, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επιχειρείται να «τρέξει» εκ νέου η διαδικασία ωρίμανσης των θαλάσσιων αιολικών, δίνοντας τη δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα οι κρίσιμες μελέτες, ανεξάρτητα από εκκρεμότητα με την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος.

Η ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για τη διενέργεια ανεμολογικών και βυθομετρικών ερευνών, οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω της μη έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες ανάπτυξης του κλάδου. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι περιοχές που θα μπουν στο «μικροσκόπιο» θα προσδιοριστούν με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Πρόκειται ουσιαστικά για τα υποψήφια «οικόπεδα» του πρώτου κύματος ανάπτυξης, συνολικής ισχύος 1,9 Γιγαβάτ, τα οποία θα επιλεγούν από τη συνολική «δεξαμενή» θαλάσσιων ζωνών του Εθνικού Προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να επανεκκινήσει την προετοιμασία των πρώτων έργων, η οποία έχει «παγώσει» από τον Οκτώβριο του 2024, παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ έχει αρθεί το εμπόδιο με το Υπουργείο Πολιτισμού για κρίσιμες περιοχές, όπως το «Κρήτη 1». Ωστόσο, 15 μήνες μετά, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απαραίτητη ΚΥΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καθοριστεί επίσημα ούτε οι επιλέξιμες θαλάσσιες ζώνες ούτε τα «οικόπεδα» της πρώτης φάσης των 1,9 Γιγαβάτ. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η διάταξη λειτουργεί ως «γέφυρα», επιτρέποντας να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ωρίμανση των έργων, ώστε η χώρα να μην χάσει το επενδυτικό timing όταν επανέλθει δυναμικά το ενδιαφέρον διεθνώς, ιδίως καθώς αναμένεται αποκλιμάκωση του κόστους των πλωτών αιολικών. Παράλληλα, στο Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 προβλέπεται η σύσταση, εντός του δεύτερου τριμήνου, εταιρείας ειδικού σκοπού από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια των ερευνών, σε ένα ορόσημο που συνδέεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι μελέτες των επενδυτών αποσυνδέονται από τη διαδικασία των διαγωνισμών παραχώρησης των θαλασσοτεμαχίων, επιτρέποντας στην ΕΔΕΥΕΠ να προχωρά στην προκήρυξή τους ανεξάρτητα από το αν «τρέχουν» και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές έρευνες. Μέχρι σήμερα, η εξέλιξη των διαγωνισμών ήταν ουσιαστικά συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των μελετών, κάτι που οδηγούσε σε σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Με τη νέα ρύθμιση, ο σχεδιασμός «απελευθερώνεται», καθώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορούν να εκκινούν παράλληλα με τις έρευνες, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο ωρίμανσης των έργων.

Την ίδια στιγμή, διατηρείται η δυνατότητα των επενδυτών να πραγματοποιούν δικές τους ανεμολογικές και βυθομετρικές μελέτες, κατόπιν άδειας από την ΕΔΕΥΕΠ, ώστε να αξιολογούν τα θαλασσοτεμάχια που τους ενδιαφέρουν. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς θα έχουν όσοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα ή έχουν ήδη λάβει άδεια για τη διενέργεια ερευνών στις συγκεκριμένες περιοχές, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν επαρκή τεχνική εικόνα για τα υπό παραχώρηση «οικόπεδα».

Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά 03 Απριλίου 2026
