«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ

Με νομοθετική διάταξη που ενσωματώνεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας RED III, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επιχειρείται να «τρέξει» εκ νέου η διαδικασία ωρίμανσης των θαλάσσιων αιολικών, δίνοντας τη δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα οι κρίσιμες μελέτες, ανεξάρτητα από εκκρεμότητα με την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος.

Η ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για τη διενέργεια ανεμολογικών και βυθομετρικών ερευνών, οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω της μη έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες ανάπτυξης του κλάδου. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι περιοχές που θα μπουν στο «μικροσκόπιο» θα προσδιοριστούν με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Πρόκειται ουσιαστικά για τα υποψήφια «οικόπεδα» του πρώτου κύματος ανάπτυξης, συνολικής ισχύος 1,9 Γιγαβάτ, τα οποία θα επιλεγούν από τη συνολική «δεξαμενή» θαλάσσιων ζωνών του Εθνικού Προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να επανεκκινήσει την προετοιμασία των πρώτων έργων, η οποία έχει «παγώσει» από τον Οκτώβριο του 2024, παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ έχει αρθεί το εμπόδιο με το Υπουργείο Πολιτισμού για κρίσιμες περιοχές, όπως το «Κρήτη 1». Ωστόσο, 15 μήνες μετά, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απαραίτητη ΚΥΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καθοριστεί επίσημα ούτε οι επιλέξιμες θαλάσσιες ζώνες ούτε τα «οικόπεδα» της πρώτης φάσης των 1,9 Γιγαβάτ. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η διάταξη λειτουργεί ως «γέφυρα», επιτρέποντας να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ωρίμανση των έργων, ώστε η χώρα να μην χάσει το επενδυτικό timing όταν επανέλθει δυναμικά το ενδιαφέρον διεθνώς, ιδίως καθώς αναμένεται αποκλιμάκωση του κόστους των πλωτών αιολικών. Παράλληλα, στο Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 προβλέπεται η σύσταση, εντός του δεύτερου τριμήνου, εταιρείας ειδικού σκοπού από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια των ερευνών, σε ένα ορόσημο που συνδέεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι μελέτες των επενδυτών αποσυνδέονται από τη διαδικασία των διαγωνισμών παραχώρησης των θαλασσοτεμαχίων, επιτρέποντας στην ΕΔΕΥΕΠ να προχωρά στην προκήρυξή τους ανεξάρτητα από το αν «τρέχουν» και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές έρευνες. Μέχρι σήμερα, η εξέλιξη των διαγωνισμών ήταν ουσιαστικά συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των μελετών, κάτι που οδηγούσε σε σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Με τη νέα ρύθμιση, ο σχεδιασμός «απελευθερώνεται», καθώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορούν να εκκινούν παράλληλα με τις έρευνες, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο ωρίμανσης των έργων.

Την ίδια στιγμή, διατηρείται η δυνατότητα των επενδυτών να πραγματοποιούν δικές τους ανεμολογικές και βυθομετρικές μελέτες, κατόπιν άδειας από την ΕΔΕΥΕΠ, ώστε να αξιολογούν τα θαλασσοτεμάχια που τους ενδιαφέρουν. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς θα έχουν όσοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα ή έχουν ήδη λάβει άδεια για τη διενέργεια ερευνών στις συγκεκριμένες περιοχές, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν επαρκή τεχνική εικόνα για τα υπό παραχώρηση «οικόπεδα».