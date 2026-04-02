Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 15:42

Ενέργεια για εκατοντάδες σπίτια κατευθείαν από τον ήλιο. Αυτό προσφέρει το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο που εγκαταστάθηκε σε περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας από τη Fraport Greece, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας στροφή προς την «πράσινη» ενέργεια και τη βιώσιμη λειτουργία των αεροδρομίων.

Η επένδυση, ύψους 3,395 εκατ. ευρώ, εκτείνεται σε 35.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 4.877 φωτοβολταϊκά πάνελ και αντιστροφείς, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης του πρότζεκτ, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 3/12/2025 και διήρκησε περί τους οκτώ μήνες.

Με εγκατεστημένη ισχύ 3 MWp και ετήσια παραγωγή που φτάνει τις 4,5 GWh, το έργο είναι σε θέση να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 1.100 νοικοκυριών, περιορίζοντας σημαντικά την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας με συμβατικά μέσα θα απαιτούνταν 2.940 βαρέλια αργού πετρελαίου, αναδεικνύοντας το ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης.

Με τη φράση «σήμερα διαμορφώνουμε ήδη το μέλλον», ο Chief Technical Officer της Fraport Greece, Sergio Ocampo, χαρακτήρισε το έργο ως το πρώτο, αλλά καθοριστικό βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής απανθρακοποίησης, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Όπως τόνισε, η μονάδα συμβάλλει σε μείωση σχεδόν 3.000 τόνων CO₂ ετησίως, φέρνοντας την εταιρεία πιο κοντά στον ενδιάμεσο στόχο για το 2030.

Υπογραμμίζοντας ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας, με στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2045, νωρίτερα από τον ευρωπαϊκό στόχο του 2050, ο ίδιος σημείωσε ότι «το φωτοβολταϊκό πάρκο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι μόνο η αρχή». Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, που περιλαμβάνει διαχείριση ενέργειας, μείωση εκπομπών και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στα επόμενα πέντε χρόνια, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών μονάδων, την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και υποδομών φόρτισης, με στόχο τουλάχιστον δύο νέα έργα ετησίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός του πενταετούς πλάνου ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζεται και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επιτάχυνση των επενδύσεων.

Όπως επισημάνθηκε, το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνει ακόμη συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ωστόσο αντίστοιχες επενδύσεις με μπαταρίες βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό, κυρίως για νησιωτικές περιοχές, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η Fraport Greece προχωρά σε επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια. Το χειμώνα καλύπτονται περίπου το 30% των αναγκών, ενώ εξετάζεται και η χρήση μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας. Το επόμενο αεροδρόμιο που θα φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά θα είναι η Καβάλα, στο πλαίσιο του πενταετούς πλάνου «πράσινης» μετάβασης.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο βρίσκεται δίπλα στον διάδρομο 1634 και κοντά στην πτέρυγα 113, όπως σημείωσε ο Head of Design & Construction της Fraport Greece, Κώστας Νικολούδης, προσθέτοντας ότι το έργο ήταν απαιτητικό όσον αφορά τις άδειες. «Συνεργαστήκαμε με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΔΕΔΔΗΕ, και εκπονήσαμε ειδικές μελέτες για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις και τα συστήματα του αεροδρομίου», τόνισε. Το φωτοβολταϊκό καλύπτει τις ανάγκες από την ανατολή μέχρι τη δύση, ενώ τη νύχτα ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, Σάββας Καραγιάννης, επισήμανε ότι τον χειμώνα, το πρότζεκτ καλύπτει περίπου το 30% των ενεργειακών αναγκών, ενώ το καλοκαίρι το ποσοστό αναμένεται να είναι μεγαλύτερο. Εξήγησε, επίσης, ότι εξετάζεται η χρήση μπαταριών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αεροδρομίου και ότι το επόμενο περιφερειακό αεροδρόμιο που θα φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά πάρκα θα είναι η Καβάλα, στο πλαίσιο του πενταετούς πλάνου «πράσινης» μετάβασης της εταιρείας.

