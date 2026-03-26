ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025

Ο ΔΑΠΕΕΠ, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022) που εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου και με σκοπό την ενημέρωση των Προμηθευτών για το μερίδιο των αζημίως κατανεμηθέντων Εγγυήσεων Προέλευσης, ιδίως για την κάλυψη των δεσμεύσεών τους κατά την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων προς τους καταναλωτές που εκπροσωπούσαν κατά το έτος 2025, ανακοινώνει ότι:
Η ποσοστιαία συνεισφορά των αζημίως κατανεμηθέντων Εγγυήσεων Προέλευσης στην τελική κατανάλωση που εκπροσωπεί κάθε Προμηθευτής για το έτος 2025 είναι 25.9%