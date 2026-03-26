ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025

Σε εφαρμογή του ν.4951/2022 οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται για ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1.1.2021 και λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση αποδίδονται αζημίως σε όλους τους τελικούς καταναλωτές μέσω των προμηθευτών τους.

Ο ΔΑΠΕΕΠ, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022) που εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου και με σκοπό την ενημέρωση των Προμηθευτών για το μερίδιο των αζημίως κατανεμηθέντων Εγγυήσεων Προέλευσης, ιδίως για την κάλυψη των δεσμεύσεών τους κατά την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων προς τους καταναλωτές που εκπροσωπούσαν κατά το έτος 2025, ανακοινώνει ότι:

Η ποσοστιαία συνεισφορά των αζημίως κατανεμηθέντων Εγγυήσεων Προέλευσης στην τελική κατανάλωση που εκπροσωπεί κάθε Προμηθευτής για το έτος 2025 είναι 25.9%