ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 09:02

Με αφορμή τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας από τη WindEurope

  • Η ευρωπαϊκή αιολική ισχύς έφθασε τα 304 GW, με ετήσιο ρεκόρ νέων χερσαίων αιολικών πάρκων
  • Το 19% της ηλεκτρικής ζήτησης στην Ε.Ε. καλύφθηκε από τον άνεμο
  • To 2025 οριστικοποιήθηκαν στην Ευρώπη επενδύσεις €45 δισ. σε νέα αιολικά
  • Στην Γερμανία οι περισσότερες νέες εγκαταστάσεις και νέες αδειοδοτήσεις

Ο αιολικός τομέας σε Ευρώπη και διεθνώς συνέχισε την ανοδική του πορεία το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας. Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την αβεβαιότητα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, η Ευρώπη κατέγραψε ρεκόρ νέων χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων, ενώ και η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή αιολική ισχύς ανήλθε στα 304 GW το τέλος του 2025. Ο άνεμος κάλυψε το 19% της ηλεκτρικής ζήτησης στην Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι η αιολική ενέργεια κατέχει σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα της ηπείρου γεγονός που συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρισμού.

Το 2025 οριστικοποιήθηκαν στην Ευρώπη δεσμευτικές επενδυτικές αποφάσεις (Final Investment Decisions, FID) για νέα αιολικά πάρκα συνολικού ύψους €45 δισ. Από αυτά περίπου τα μισά αφορούν επενδύσεις σε χερσαία αιολικά πάρκα (€22,8 δισ.) και τα άλλα μισά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα (€22,5 δισ.)

Νέο ρεκόρ εγκαταστάσεων στην Ευρώπη το 2025

Σύμφωνα με τη στατιστική που ανακοίνωσε η WindEurope, οι νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην Ευρώπη το 2025 έφτασαν τα 19,1 GW, αριθμός που αντανακλά τη σταθερή ενίσχυση του κλάδου. Η χερσαία αιολική ενέργεια κυριάρχησε με 17,2 GW νέων έργων – που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ – ενώ προστέθηκαν 2 GW υπεράκτιων αιολικών έργων.

Η Γερμανία κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη, προσθέτοντας 5,7 GW νέας ισχύος, αποδεικνύοντας ότι η επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και η σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των επενδύσεων. Χαρακτηριστικά, μέσα στο 2025 εγκρίθηκαν στη Γερμανία άδειες για 20,8 GW νέων έργων.

Από τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσίασαν η Τουρκία (2,1 GW), η Σουηδία (1,8 GW), η Ισπανία (1,6 GW) και η Γαλλία (1,4 GW).

Η αιολική ενέργεια στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος

Η διείσδυση της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει αξιοσημείωτα υψηλή:

  • Η Δανία εξακολουθεί να κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά με 50% κάλυψη της ζήτησης το 2025 από αιολική ενέργεια.
  • Λιθουανία και Ιρλανδία βρίσκονται στο 33%
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζει το 31%.
  • Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Πορτογαλία καταγράφουν επίσης υψηλά ποσοστά πάνω από 25%.

Για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου, σημαντικές Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τους στόχους τους:

  • Η Γερμανία ανακοίνωσε στις 25 Μαρτίου ότι θα αυξήσει κατά 12GW την ισχύ των διαγωνισμών που θα προκηρύξει έως το 2030 για νέα χερσαία αιολικά πάρκα.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε στις 15 Μαρτίου ότι θα επιταχύνει τον επόμενο μεγάλο διαγωνισμό AR8 που αφορά 18 νέα θαλάσσια αιολικά πάρκα, όπως και νέα χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Η νέα ημερομηνία είναι εντός του Ιουνίου.

Παγκόσμια τάση η συνεχής ενίσχυση της αιολικής ενέργειας

Η ευρωπαϊκή καλή πορεία του κλάδου, εναρμονίζεται με την παγκόσμια τάση, όπου ο αιολικός κλάδος παραμένει από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στον χώρο των ΑΠΕ, πλησιάζοντας τα 170 GW νέων αιολικών το 2025.

Η Κίνα διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο αφού εγκατέστησε πάνω από το 73% αυτών των νέων αιολικών πάρκων. Αλλά και στις ΗΠΑ η αγορά παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ανάπτυξη με την προσθήκη πάνω από 6 GW, που συνιστά αύξηση σχεδόν 48% σε σχέση με την περυσινή επίδοση.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία ανήλθαν στα 2,3 τρισ. δολάρια το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται διαρκώς.

Η ελληνική πραγματικότητα

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον έντονης ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο χάρη στις μακροχρόνιες προσπάθειες των επαγγελματιών, του επιστημονικού κόσμου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εγχώριο αιολικό κλάδο. Η χώρα δεν πρέπει να επιβραδύνει αυτή την πορεία αλλά πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια να ακολουθήσει τη δυναμική που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Έτσι θα απολαύσει τα οφέλη από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει: υψηλό αιολικό δυναμικό, ώριμη βιομηχανία και ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών.

Mπορείτε να δείτε τα στοιχεία της WindEurope

Ακολουθούν διαγράμματα που έχει επεξεργαστεί η ΕΛΕΤΑΕΝ

ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025 26 Μαρτίου 2026
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW 27 Μαρτίου 2026
