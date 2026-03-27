ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Με αφορμή τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας από τη WindEurope

Ο αιολικός τομέας σε Ευρώπη και διεθνώς συνέχισε την ανοδική του πορεία το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας. Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την αβεβαιότητα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, η Ευρώπη κατέγραψε ρεκόρ νέων χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων, ενώ και η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή αιολική ισχύς ανήλθε στα 304 GW το τέλος του 2025. Ο άνεμος κάλυψε το 19% της ηλεκτρικής ζήτησης στην Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι η αιολική ενέργεια κατέχει σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα της ηπείρου γεγονός που συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρισμού.

Το 2025 οριστικοποιήθηκαν στην Ευρώπη δεσμευτικές επενδυτικές αποφάσεις (Final Investment Decisions, FID) για νέα αιολικά πάρκα συνολικού ύψους €45 δισ. Από αυτά περίπου τα μισά αφορούν επενδύσεις σε χερσαία αιολικά πάρκα (€22,8 δισ.) και τα άλλα μισά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα (€22,5 δισ.)

Νέο ρεκόρ εγκαταστάσεων στην Ευρώπη το 2025

Σύμφωνα με τη στατιστική που ανακοίνωσε η WindEurope, οι νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην Ευρώπη το 2025 έφτασαν τα 19,1 GW, αριθμός που αντανακλά τη σταθερή ενίσχυση του κλάδου. Η χερσαία αιολική ενέργεια κυριάρχησε με 17,2 GW νέων έργων – που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ – ενώ προστέθηκαν 2 GW υπεράκτιων αιολικών έργων.

Η Γερμανία κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη, προσθέτοντας 5,7 GW νέας ισχύος, αποδεικνύοντας ότι η επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και η σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των επενδύσεων. Χαρακτηριστικά, μέσα στο 2025 εγκρίθηκαν στη Γερμανία άδειες για 20,8 GW νέων έργων.

Από τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσίασαν η Τουρκία (2,1 GW), η Σουηδία (1,8 GW), η Ισπανία (1,6 GW) και η Γαλλία (1,4 GW).

Η αιολική ενέργεια στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος

Η διείσδυση της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει αξιοσημείωτα υψηλή:

Η Δανία εξακολουθεί να κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά με 50% κάλυψη της ζήτησης το 2025 από αιολική ενέργεια.

Λιθουανία και Ιρλανδία βρίσκονται στο 33%

Το Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζει το 31%.

Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Πορτογαλία καταγράφουν επίσης υψηλά ποσοστά πάνω από 25%.

Για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου, σημαντικές Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τους στόχους τους:

Η Γερμανία ανακοίνωσε στις 25 Μαρτίου ότι θα αυξήσει κατά 12GW την ισχύ των διαγωνισμών που θα προκηρύξει έως το 2030 για νέα χερσαία αιολικά πάρκα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε στις 15 Μαρτίου ότι θα επιταχύνει τον επόμενο μεγάλο διαγωνισμό AR8 που αφορά 18 νέα θαλάσσια αιολικά πάρκα, όπως και νέα χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Η νέα ημερομηνία είναι εντός του Ιουνίου.

Παγκόσμια τάση η συνεχής ενίσχυση της αιολικής ενέργειας

Η ευρωπαϊκή καλή πορεία του κλάδου, εναρμονίζεται με την παγκόσμια τάση, όπου ο αιολικός κλάδος παραμένει από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στον χώρο των ΑΠΕ, πλησιάζοντας τα 170 GW νέων αιολικών το 2025.

Η Κίνα διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο αφού εγκατέστησε πάνω από το 73% αυτών των νέων αιολικών πάρκων. Αλλά και στις ΗΠΑ η αγορά παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ανάπτυξη με την προσθήκη πάνω από 6 GW, που συνιστά αύξηση σχεδόν 48% σε σχέση με την περυσινή επίδοση.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία ανήλθαν στα 2,3 τρισ. δολάρια το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται διαρκώς.

Η ελληνική πραγματικότητα

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον έντονης ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο χάρη στις μακροχρόνιες προσπάθειες των επαγγελματιών, του επιστημονικού κόσμου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εγχώριο αιολικό κλάδο. Η χώρα δεν πρέπει να επιβραδύνει αυτή την πορεία αλλά πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια να ακολουθήσει τη δυναμική που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Έτσι θα απολαύσει τα οφέλη από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει: υψηλό αιολικό δυναμικό, ώριμη βιομηχανία και ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών.

Mπορείτε να δείτε τα στοιχεία της WindEurope

Ακολουθούν διαγράμματα που έχει επεξεργαστεί η ΕΛΕΤΑΕΝ