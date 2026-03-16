Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
Δευτέρα, 16/03/2026 - 13:43

Πόση γη καταλαμβάνουν πραγματικά τα αιολικά πάρκα – και τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον; Το ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η επιστημονική μελέτη “Beyond the Footprint: Empirical Land Use and Environmental Patterns of Wind Energy in Mountainous Landscapes”, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Land (MDPI) από επιστημονικά μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ. Η έρευνα βασίστηκε σε ανάλυση πραγματικών δεδομένων από αιολικά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 2,6 GW στην Ελλάδα.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία GIS για να μελετήσουν τις πραγματικές υποδομές των αιολικών πάρκων – όπως δρόμους πρόσβασης, πλατείες ανέγερσης ανεμογεννητριών, υποσταθμούς και γραμμές διασύνδεσης – προκειμένου να μετρήσουν την πραγματική έκταση που καταλαμβάνουν.

Το βασικό εύρημα της μελέτης είναι ότι η μέση κατάληψη γης των υποδομών ανέρχεται σε 0,33 εκτάρια ανά MW, δηλαδή περίπου 3,3 στρέμματα ανά MW εγκατεστημένης ισχύος. Πρόκειται για τιμή που βρίσκεται στο χαμηλότερο εύρος των τιμών που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία για αιολικά έργα. Για το υποσύνολο των έργων για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα ενεργειακής παραγωγής, η κατάληψη γης αντιστοιχεί σε μόλις 1,58 m2 ανά παραγόμενη MWh.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι τα αιολικά πάρκα με νέες ανεμογεννήτριες μεγαλύτερης ισχύος (>3 MW) εμφανίζουν μικρότερη κατάληψη γης ανά MW σε σχέση με έργα που χρησιμοποιούν παλαιότερες και μικρότερης ισχύος ανεμογεννήτριες (<3 MW). Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη σημασία του repowering, δηλαδή της αντικατάστασης παλαιών ανεμογεννητριών με λιγότερες μεγαλύτερης ισχύος, για την περαιτέρω μείωση της κατάληψης γης των αιολικών πάρκων. Πρόσθετα, οι μελετητές διερεύνησαν και καλές πρακτικές στο σχεδιασμό νέων έργων για τη μείωση του χωρικού τους αποτυπώματος (κοινά συνοδά έργα για γειτονικούς αιολικούς σταθμούς, χρήση οχημάτων τύπου blade lifter για μεταφορά πτερυγίων κ.λπ.).

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ακόμη και αν επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας το 2050, όλες οι αιολικές υποδομές της χώρας – μαζί με τα συνοδά έργα τους – εκτιμάται ότι θα καταλαμβάνουν μόλις 0,02–0,03% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας.

Για λόγους σύγκρισης, η εξόρυξη λιγνίτη έχει ήδη μετασχηματίσει περίπου 0,13% της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη έκταση από αυτή που εκτιμάται ότι θα καταλαμβάνουν συνολικά τα αιολικά έργα ακόμη και στο μακροπρόθεσμο ενεργειακό σενάριο.

Η μελέτη τονίζει επίσης ότι η έννοια της «κατάληψης γης» πρέπει να αφορά τις πραγματικές υποδομές των αιολικών έργων. Ο χώρος ανάμεσα στις ανεμογεννήτριες παραμένει ελεύθερος και συνεχίζει να χρησιμοποιείται για άλλες δραστηριότητες, όπως κτηνοτροφία, γεωργία ή μελισσοκομία.

Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει ότι η κατάληψη γης από μόνη της δεν αποτελεί επαρκή δείκτη περιβαλλοντικής επίπτωσης. Η πραγματική επίδραση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικολογική αξία της περιοχής, την ποιότητα του οικοσυστήματος και τον τρόπο σχεδιασμού του έργου.

Κατά συνέπεια, ο δείκτης αυτός από μόνος του δεν αποτελεί κατάλληλη βάση για την έγκριση ή απόρριψη ενός έργου κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του. Εάν η κατάληψη γης θεωρείται ως κόστος, τότε το επιχείρημα πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη ανάλυση κόστους–οφέλους, η οποία να εξετάζει και εναλλακτικές επιλογές — συμπεριλαμβανομένης της μη υλοποίησης του έργου (μηδενική λύση) — και να συγκρίνει ρητά τις απαιτήσεις σε γη όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας, τόσο συμβατικών όσο και ανανεώσιμων.

Τέλος, η περιβαλλοντική αξιολόγηση των αιολικών έργων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα μέτρα αποκατάστασης και τα αντισταθμιστικά μέτρα που συνοδεύουν τα έργα αυτά, όπως φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις, αναδασώσεις ίσης έκτασης ή ισοδύναμα δασοτεχνικά έργα (όπως συντήρηση δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, έργα δασοπροστασίας κ.λπ.).

Δείτε τη Μελέτη ΕΔΩ

