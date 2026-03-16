ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Συγκρίνοντας με τον περσινό Φεβρουάριο, οι ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) αυξήθηκαν κατά 20% (+300 GWh), ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν την πενταπλάσια παραγωγή (+874 GWh). Αυτή η αθροιστική αύξηση των 1,174 GWh σε καθαρή ενέργεια συνέβαλε στη σχεδόν ισόποση μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Ειδικότερα, το ορυκτό αέριο μειώθηκε κατά 35% (-838 GWh) και ο λιγνίτης κατά 47% (-205 GWh).

Ως αποτέλεσμα, αυτόν τον Φεβρουάριο η καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά) υπερίσχυσε των ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης και ορυκτό αέριο) κατά 1,052 GWh, σε αντίθεση με πέρυσι όταν η διαφορά ήταν υπέρ των ορυκτών καυσίμων κατά 1,164 GWh.

Η επίδραση στη μέση τιμή χονδρεμπορικής αυτής της αλλαγή στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής ήταν εντυπωσιακή, αφού ο περσινός Φεβρουάριος ήταν ο πιο ακριβός μήνας του έτους με μέση τιμή χονδρεμπορικής στα 154.1 €/MWh. Εν αντιθέσει, η μέση τιμή τον Φεβρουάριο 2026 διαμορφώθηκε στα 78.4 €/MWh, δηλαδή περίπου στο μισό (-49.2%) σε σχέση με πέρυσι.

Η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και τον Μάρτιο. Η καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ και /μεγάλα υδροηλεκτρικά) τις πρώτες δέκα μέρες του Μαρτίου έφτασε τις 980 GWh, έναντι 653 GWh των ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης και ορυκτό αέριο). Συγκεκριμένα, μεγάλα υδροηλεκτρικά παρήγαγαν 320 GWh, τα φωτοβολταϊκά 397 GWh και τα αιολικά 263 GWh. Έτσι, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στα 85.5 €/MWh, κατατάσσοντας την Ελλάδα σε μια από τις έξι φθηνότερες αγορές στην Ευρώπη και 14.5% κάτω το μέσου όρου της ΕΕ-27.

Η θετική αυτή εξέλιξη στις τιμές στις αρχές του 2026, που αποδίδεται στη μεγάλη συνεισφορά των ΑΠΕ, έρχεται σε αντίθεση με ό,τι συνέβη το 2025, όπου η Ελλάδα είχε την 8η ακριβότερη τιμή στην ΕΕ με 104.1 €/ΜWh, ελαφρά φθηνότερη από τις ακριβότερες χώρες της ΕΕ και 15.8% πιο ακριβή σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (89.9 €/ΜWh).

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η θωράκιση των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας ενόψει της νέας ενεργειακής κρίσης περνά μέσα από την άμεση ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης και την ελαχιστοποίηση της χρήσης του ορυκτού αερίου, του οποίου οι τιμές εκτός από υψηλές είναι και ευμετάβλητες.

*Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε άρθρο της Μάχης Τράτσα στο Βήμα της Κυριακής (15/3) με δήλωση του Νίκου Μάντζαρη, επικεφαλής αναλυτή πολιτικής και συνιδρυτή του Green Tank