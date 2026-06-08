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ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 08:59
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Την Πέμπτη 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη διαδικτυακή συνέλευση των μελών της ΕΛΕΤΑΕΝ με αποκλειστικό θέμα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ ΑΠΕ) που έθεσε σε διαβούλευση η Κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά στα 36 χρόνια ιστορίας της Ένωσης που πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση για ένα συγκεκριμένο θέμα πολιτικής. Αυτό καταδεικνύει την μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα που αισθάνεται ο αιολικός κλάδος στην Ελλάδα για το μέλλον του, μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης για το νέο Χωροταξικό.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ και τα μέλη της συνεχίζουν τη μελέτη του νέου ΕΧΠ ΑΠΕ και των υποστηρικτικών μελετών. Είναι δεδομένο ότι η εύρεση της χρυσής ισορροπίας ανάμεσα σε διαφορετικά αγαθά είναι πάντα μια δύσκολη άσκηση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν είναι καθόλου ισορροπημένο αλλά αποβαίνει υπερβολικά, αδικαιολόγητα και αντιεπιστημονικά σε βάρος της αιολικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, θα έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στον αιολικό κλάδο αλλά κυρίως στο ενεργειακό κόστος, την ενεργειακή ανεξαρτησία & ασφάλεια και τους στόχους για το κλίμα.

Οι γενικές διαπιστώσεις που επικράτησαν κατά τη συνέλευση, ήταν:

  • Το ΕΧΠ ΑΠΕ περιέχει υπερβολικούς περιορισμούς χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό είναι αντιφατικό προς την έως πρόσφατα διακηρυγμένη βούληση της Κυβέρνησης για αύξηση της συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα.
  • Αρκετές από τις διατάξεις του ΕΧΠ ΑΠΕ κρίνονται κατ’ αρχάς αντίθετες στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.
  • Στο ΕΧΠ ΑΠΕ εντοπίζονται προβληματικές επιλογές που οφείλονται σε ελλιπή γνώση της τεχνολογίας και της επιστήμης της αιολικής ενέργειας.
  • Αντί για μια τόσο περιοριστική πολιτική, η Κυβέρνηση και τα κόμματα πρέπει να ενισχύσουν την Ενεργειακή Μετάβαση χωρίς να υποχωρούν στο λαϊκισμό, την αδράνεια και τα fake news που την αντιμάχονται.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θα συμμετάσχει στη διαβούλευση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και τα μέλη της. Ο στόχος της θα είναι να διορθωθούν τα λάθη, να αποσαφηνιστούν οι ασάφειες και να βελτιωθούν κάποιες θετικές πρόνοιες του ΕΧΠ, ώστε να διατηρηθεί ένας ανταγωνιστικός αιολικός κλάδος στην Ελλάδα.

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