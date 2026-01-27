ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ

Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 15:12

Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα στον τομέα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της αποθήκευσης ενέργειας, προωθώντας τη στρατηγική της για τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης και κλιμακούμενης παρουσίας σε κομβικές διεθνείς αγορές. Με έναν συνδυασμό νέων αναθέσεων έργων και στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη και ενισχύει τη θέση της ως ολοκληρωμένος παίκτης στην ενεργειακή μετάβαση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις βασικές αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη METLEN, η εταιρεία εξασφάλισε μία νέα σύμβαση EPC με την Elgin για το φωτοβολταϊκό πάρκο Maesmawr ισχύος 24,5 MW στο Rhondda Cynon Taff της Ουαλίας. Το Maesmawr αναμένεται να συμβάλει στον μεσοπρόθεσμο στόχο της κυβέρνησης της Ουαλίας για την επίτευξη 70% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030, παρέχοντας καθαρή ενέργεια σε περίπου 7.000 νοικοκυριά και αντισταθμίζοντας περίπου 3.600 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως.

Στην Ιρλανδία, η METLEN επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της μέσω νέου συμβολαίου EPC για φωτοβολταϊκό έργο στην κομητεία Louth, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του έργου με την ονομασία «Project Monvallet». Το συνολικό έργο περιλαμβάνει ένα πολυφασικό φωτοβολταϊκό πάρκο σε συνδυασμό με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS), με συνολική προγραμματισμένη ισχύ που υπερβαίνει τα 200 MW. Το Project Monvallet είναι ιδιοκτησίας της L&G NTR Clean Power (Europe) III SCSp RAIF, μιας κοινής πλατφόρμας της NTR, κορυφαίας εταιρείας που ειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Legal & General, ενός από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη. H συμφωνία για την METLEN περιλαμβάνει την κατασκευή των δύο πρώτων φάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου, που αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ 65 MW. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει άδειες και συνδέσεις με το δίκτυο, επιτρέποντας μια απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης.

Πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, η METLEN ενισχύει τη θέση της και στην Ιταλία, που συνιστά βασικό πυλώνα της στρατηγικής της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα επταετή φυσική Συμφωνία Tolling με την Dolomiti Energia Group για Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW. Το έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Renewables & Energy Transition Platform της METLEN και έχει ήδη εξασφαλίσει κατακύρωση στον Capacity Market. Οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη, με την έναρξη λειτουργίας να αναμένεται εντός του 2026.

Συνολικά, τα έργα αυτά αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της METLEN για τη διεθνή διεύρυνση της πλατφόρμας ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, συνδυάζοντας ισχυρή εκτελεστική ικανότητα με μακροπρόθεσμες εμπορικές δομές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Η METLEN συνεχίζει να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, με έργα ιδιοκτησίας της συνολικής ισχύος 1,6 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή παγκοσμίως, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στην ενεργειακή μετάβαση. Με παρουσία σε πολλαπλές ευρωπαϊκές αγορές, η εταιρεία διευρύνει σταθερά το διεθνές της αποτύπωμα σε ηλιακή ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας και υβριδικές ενεργειακές λύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ 27 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά